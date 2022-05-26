Дмитрий Рогозин заявил, что в России лишь 161 аппарат.

В Российской Федерации заговорили о слежке за войной в Украине с помощью спутников. Для этого необходимо тысячи аппаратов, в РФ их только 161.

Об этом генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил российскому "Интерфаксу".

"Для нас сейчас самая главная тема - это развертывание масштабной орбитальной группировки. Мы хотим выстроить, как говорится, всю пищевую цепочку. Чем больше будет спутников, это крайне важно для армии сегодня. Она должна видеть, слышать практически в режиме 24 часа, постоянно наблюдать за театром военных действий на территории Украины", - рассказал Рогозин.

По его словам, спутники могут использовать и для "гражданских задач", но их в России лишь 161, а нужны тысячи.

Как ранее сообщал УНИАН, 17 марта Европейское космическое агентство отказалось от сотрудничества с Россией по миссии ExoMars в ответ на ее вторжение в Украину.

Более того, ЕКА выразило соболезнования семьям всех погибших украинцев вследствие вооруженной агрессии Кремля и поддержало введение санкций против РФ.

При этом у России часто случаются неприятности со спутниками. Так, российский военный спутник-шпион "Космос-2555" 18 мая сошел с орбиты и сгорел в атмосфере Земли после неконтролируемого падения.

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