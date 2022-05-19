Спутник-шпион Космос-2555, запущенный 29 апреля, должен был совершить орбитальные маневры, но этого не произошло и 18 мая он сгорел в атмосфере.

Российский военный спутник-шпион "Космос-2555" 18 мая сошел с орбиты и сгорел в атмосфере Земли после неконтролируемого падения.

Об этом сообщило Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD).

Спутник Космос-2555 был выведен на орбиту 29 апреля с космодрома Плесецк с помощью легкой ракеты-носителя "Ангара-1.2". На корпусе ракеты нарисовали символ Z в виде георгиевской ленты. Отметим, что это второй запуск ракеты-носителя данного семейства. Первый испытательный пуск был совершен еще в июле 2014 года.

Через несколько часов в Минобороны РФ отчитались, что спутник якобы успешно выведен на целевую орбиту. Однако независимые наблюдатели отметили, что спутник не подает радиосигналы и не удерживается на орбите, пишет theins.ru. Роскосмос пытался скорректировать его траекторию, но безуспешно.

"Космос-2555" должен был совершить орбитальные маневры, но этого не произошло и 18 мая он "вернулся" на Землю, сообщил астрофизик Джонатан Макдауэлл.

Информацию также подтвердил в Facebook российский эксперт аэрокосмической отрасли Виталий Егоров

"Вчера упал российский военный спутник Космос-2555. Всего две с половиной недели назад его запустила легкая Ангара с буквой Z на обтекателе, и вот он произвел успешный вход в атмосферу", - написал Егоров.

По его словам, ранее аналогичная ситуация произошла с родственным спутником Космос-2551, запущенным на другой ракете-носителе.

А в январе 2022 года разгонный блок Персей тяжелой ракеты Ангара не сработал и сгорел в атмосфере с 20-тонным макетом военного спутника в качестве полезной нагрузки.

"Все эти случаи объединяет одно: они запускались в интересах Минобороны, а значит секретные, а Роскосмос не признал аварийных ситуаций и продолжает считать запуски успешными", - отметил Егоров.

Отметим, что сегодня, 19 мая, с Плесецка россияне запустили ракету-носитель "Союз-2.1а" с очередным военным спутником Космос-2556. В "Роскосмосе" отчитались, что со спутником якобы "установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь, его бортовые системы функционируют в штатном режиме".

Как сообщал УНИАН, в октябре 2021 года российский спутник-шпион "Космос-2551" сошел с орбиты и ярко сгорел в атмосфере Земли. Россияне вывели этот спутник на орбиту Земли лишь 9 сентября.

Это не первый подобный инцидент, который случился с российскими спутниками в прошлом году. В частности, весной спутник Космос-2525 также сошел с орбиты и сгорел в атмосфере. Позже, по данным Командования воздушно-космической обороны США NORAD, Россия потеряла военный спутник Меридиан-2.

У РФ почти не осталось спутников оптического наблюдения на орбите. У тех, которые еще функционируют, заканчивается срок службы. При этом создание и запуск новых аппаратов сталкиваются с проблемами из-за санкций.

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