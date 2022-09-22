Например, причиной не служить не сможет быть плоскостопие и сколиоз.

В России могут сократить список заболеваний, которые позволяют освободиться от военной службы.

Такое предложение выдвинула так называемый "сенатор" от Крыма Ольга Ковитиди, пишут пропагандистские СМИ.

По ее мнению, целый ряд заболеваний можно признать не препятствующими призыву. В качестве примера она привела плоскостопие и сколиоз.

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"Необходимо обновить критерии годности к военной службе, исключить заболевания, при которых призывник признается негодным к службе", - сказала Ковитиди.

Она объяснила это тем, что сейчас стране нужна "не только добровольческая профессиональная армия, но и увеличение резерва годных к службе молодых людей".

Объявление мобилизации в России и протесты

Как сообщал УНИАН, вчера президент Российской Федерации Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации. Власти заявили, что хотят призвать в российскую армию 300 тысяч человек.

До этого Госдума ввела в Уголовный кодекс понятия "мобилизация", "военное положение" и "военное время", а также наказания за добровольную сдачу в плен и мародерство.

Сразу после объявления мобилизации по российским городам прошла волна протестов. Вчера силовики задержали на них около 1320 человек из 39 городов.

По словам российского правозащитника Павла Чикова, указ Путина разрешит мобилизировать неограниченное число военнообязанных.

Сегодня в российских городах начались новые акции протеста против мобилизации.

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