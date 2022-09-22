Акции должны пройти во многих городах РФ.

В России 24 сентября в 17:00 хотят провести новые акции протеста против мобилизации.

Об этом сообщает движение "Весна" в своем Twitter.

"Уже скоро тысячи наших мужчин могут отправиться на фронт. Мы можем и должны выступить против! Конечная цель акций - не протест ради протеста, а победа над преступным путинским режимом. Для этого есть возможности - но есть и ограничения. Протест в интересах миллионов наших сограждан. Особенно женщин, чьих отцов, мужей, сыновей и братьев режим хочет использовать как пушечное мясо. Однако нужно понимать, что для того, чтобы протест завершился падением режима, количество митингующих должно расти. Нам нужно выводить всё больше и больше людей, и для этого понадобится ваша помощь. Иначе ничего не получится", - сказано в сообщении.

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Также там обещают назвать города и точное место акций немного позже, а также рассказали, как себя вести и что делать до и во время митингов.