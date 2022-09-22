В России 24 сентября в 17:00 хотят провести новые акции протеста против мобилизации.
Об этом сообщает движение "Весна" в своем Twitter.
"Уже скоро тысячи наших мужчин могут отправиться на фронт. Мы можем и должны выступить против! Конечная цель акций - не протест ради протеста, а победа над преступным путинским режимом. Для этого есть возможности - но есть и ограничения. Протест в интересах миллионов наших сограждан. Особенно женщин, чьих отцов, мужей, сыновей и братьев режим хочет использовать как пушечное мясо. Однако нужно понимать, что для того, чтобы протест завершился падением режима, количество митингующих должно расти. Нам нужно выводить всё больше и больше людей, и для этого понадобится ваша помощь. Иначе ничего не получится", - сказано в сообщении.
Также там обещают назвать города и точное место акций немного позже, а также рассказали, как себя вести и что делать до и во время митингов.
"Будьте громкими и заметными! Протест должны увидеть и услышать окружающие: приносите с собой плакаты (помните о рисках, выбирайте лозунги, которые не запрещены), скандируйте кричалки, не стойте молча на одном месте. Не отдавайте полиции протестующих. Используйте сцепки, отбивайте тех, кого тянут в автозаки, но не применяйте насилие к полицейским. Мы должны защищать друг друга. Старайтесь не разделяться, следите за местами проведения, вливайтесь в толпу, не отставайте", - сказано в рекомендациях.
Протесты против мобилизации в России: что известно
Как сообщал УНИАН, 21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. По его словам, призыву будут подлежать только военнослужащие, находящиеся в запасе. В свою очередь министр обороны РФ Сергей Шойгу уточнил, что мобилизовать планируют около 300 тыс. человек.
После этого в тот же день во многих городах РФ прошли акции протеста против частичной мобилизации. Митинги состоялись в Барнауле, Улан-Удэ, Якутске, Иркутске, Красноярском крае, Томске, Новосибирске, Екатеринбурге, Уфе, а также в Москве и Санкт-Петербурге. Все они сопровождались избиением и арестами их учасников силовиками.
В итоге более 1300 человек были задержаны в России после антивоенных протестов в 38 городах. Подавляющее большинство задержаний произошло в двух крупнейших городах России: 530 зафиксировано в Москве и более 470 в Санкт-Петербурге.
Также стало известно, некоторым задержанным на акциях протеста против объявленной президентом РФ Владимиром Путиным частичной мобилизации вручали повестки в военкоматы.