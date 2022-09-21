Указ сформулирован максимально широко и решать, кого и в каком количестве призвать на войну, будет минобороны РФ.

Указ президента РФ Владимира Путина о частичной мобилизации позволяет мобилизировать неограниченное число военнообязанных.

Об этом сообщил глава правозащитной группы "Агора" Павел Чиков, передает Дождь.

По словам Чикова, указ о частичной мобилизации, о которой сегодня объявил Путин, сформулирован максимально широко и решать, кого, откуда и в каком количестве призвать на войну, фактически будет министерство обороны.

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"Механизм будет следующим: Минобороны сформирует квоты на мобилизацию для каждого региона России. Губернаторы будут отвечать за их исполнение. Рамзан Кадыров что-то явно знал, когда заявил о самомобилизации регионов", - прокомментировал он.

По его словам, в первую очередь, мобилизационные предписания получат резервисты - отслужившие в армии мужчины, которые заключили контракт на пребывание в резерве. Затем мужчины, пребывающие в запасе по разрядам (их три, они разделены по возрастам в зависимости от звания).

"Шойгу заявил планку в 300 тыс. человек. Если понадобится еще, указ позволяет мобилизацию неограниченного числа военнообязанных", - отметил Чиков.

Как сообщал УНИАН, сегодня Путин подписал указ о частичной мобилизации в РФ. По его словам, призыву на военную службу будут подлежать только те граждане, которые состоят в запасе и, прежде всего, те, кто проходил службу в рядах вооруженных сил РФ, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.

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