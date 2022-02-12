Голый российский военный под солями пробрался в гостиницу, где приставал к детской хоккейной команде.

В городе Ейск капитан космических войск Вооруженных сил России Глеб Колпаков под воздействием наркотиков пробрался ночью в гостиницу, разделся и начал приставать к детям из краснодарской хоккейной команды "Акулы 2021".

Как сообщает Telegram-канал Mash, Колпаков приехал с Камчатки в отпуск, накануне пел в караоке и там же наелся "солей" (наркотики, - ред.).

"А потом приготовился к запуску ракеты в акул. Прокрался в отель, разделся догола и залез в постель к 11-летнем хоккеисту. Стал обнимать парнишку, затем поцеловал в руку другого ребёнка, после чего отрубился. Солевого космопедофила растолкал тренер, и тот убежал, в чём был, забыв вещи и документы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на следующий день военный сам пришел в полицию, и сказал, что не хотел никого домогаться, а всему произошло из-за наркотиков.

Тем не менее, на место уже прилетели родители Колпакова и командир его воинской части.

Как сообщал, ранее в Москве участник гей-вечеринки в отеле вызвал полицию и заявил, что его пытались "накачать наркотиками" и изнасиловать. 36-летний Юра из Волгодонска босиком и в одних штанах навел панику в гостинице. Он был в неадекватном состоянии и просил о помощи.

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