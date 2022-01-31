Мужчина заявил, что его пытались "накачать наркотой".

В Москве участник гей-вечеринки в отеле вызвал полицию и заявил, что его пытались "накачать наркотиками" и изнасиловать.

Об инциденте пишет Telegram-канал Shot.

"36-летний Юра из Волгодонска босиком и в одних штанах навел панику в гостинице "Холидей" на Лесной. Он был в неадекватном состоянии и просил о помощи. Полицейским тусовщик рассказал, что только что сбежал из номера. Там его якобы пытались уколоть наркотой и потом надругаться. Уехать он не может – в гостинице остались все его вещи, а идти за ними страшно", – говорится в сообщении.

В итоге полицейские нагрянули в два номера, которые снял организатор вечеринки.

"Там творилась полная вакханалия. В одной комнате развлекались шестеро мужчин, во второй ещё пятеро. На полу валялись шприцы и не только. Всех задержали", – говорится в сообщении.

Оказалось, что заявителя пригласили на вечеринку в Telegram, в чате гей-сообщества.

Читайте такжеВ России священник-педофил 10 лет насиловал приемных дочерейРанее сообщалось, как россиянин умер во время БДСМ-игр с любовником, его нашли связанным в юбке.

Вас также могут заинтересовать новости: