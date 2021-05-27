Медики констатировали его смерть от передозировки наркотиками.

В Люберцах (Подмосковье) мужчина "под кайфом" устроил дебош в местном магазине, забрался под кассу и умер.

Соответствующее видео опубликовал Телеграм-канал Mash.

"Неизвестный пришёл в магазин в посёлке Калинина и явно решил дать этому миру последний бой. Он разгромил все полки с алкоголем, а потом спрятался в домик под кассой, издавал дикие звуки и отбивался с помощью огнетушителя. Когда его всё же скрутили, перестал подавать признаки жизни", - сказано в сообщении.

Уточняется, что медики констатировали у мужчины смерть от передозировки наркотиками. Проверку по данному инциденту проводит Следственный комитет РФ.

Внимание! Видео не рекомендуется к просмотру впечатлительным людям, беременным и несовершеннолетним!

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Автор: Юрий Годован