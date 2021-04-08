С 2010 года в Шории стали отмечать день снежного человека, и даже учредили специальный приз за его поимку.

Бывший губернатор Кемеровской области РФ Аман Тулеев заявил, что придумал «кузбасского снежного человека» и годами поддерживал интерес к этой теме.

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Как сообщает Mash, соответствующий пост Тулеев опубликовал в своем Instagram.

"Каюсь, да, это я подогревал интерес к йети", — признался бывший чиновник.

Так, с 2010 года в Шории стали отмечать день снежного человека и даже учредили специальный приз в миллион рублей тому, кто сможет найти загадочное сущесво. «Проект» принес свои плоды - туристы стали приезжать чаще. А когда интерес к йети пропадал, Тулеев нанимал специального человека, который надевал белую шкуру и бегал по горам, чтобы вновь привлечь к загадке внимание общественности.

Отмечается, что Тулеев возглавлял Кемеровскую область 21 год. Уйти с должности ему пришлось после трагического пожара в ТРЦ "Зимняя вишня" в 2018 году.

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Автор: Дмитрий Захаров