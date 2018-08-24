СМИ рассказали, что вызвало трагический пожар в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово

Специалисты выявили ряд технических проблем, вызванных неправильной реконструкцией и эксплуатацией здания.

Пожар в торгово-развлекательном комплексе "Зимняя вишня" в Кемерово начался в светодиодном светильнике, который залила талая вода с крыши.

Защитный автомат, который должен был отключить прибор, оказался неисправным. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на результаты экспертизы электрооборудования.

На изучение экспертам "Бюро независимых экспертиз" предоставили несколько десятков мешков с обгоревшими плафонами, фрагментами проводов, кабелей, трансформаторами. Специалисты выявили ряд технических проблем, вызванных неправильной реконструкцией и эксплуатацией здания. По косвенным признакам им удалось выяснить, что аварийная ситуация возникла в электропроводке, питающей светодиодные плафоны освещения Jazzway над детским сухим бассейном с поролоновыми кубиками.

Отмечается, что из-за протечек в крыше произошло замыкание. Об этом свидетельствуют и кадры с видеокамер ТРЦ - на них зафиксировано падение некого "светящегося объекта".

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Кемеровские эксперты идентифицировали его как горящие капли пластмассы, причем, по их мнению, плавилась не оплетка проводов, а поликарбонат, из которого были сделаны плафоны светильников. Предупреждая возможные сомнения, специалисты оговорили, что в самих светодиодных устройствах напряжение и ток слишком малы, чтобы расплавить и поджечь пластмассу, однако к их контактам подводятся полноценные 220 вольт и именно это место считается наиболее проблемным с точки зрения безопасности. Светильники были предназначены для эксплуатации в сухих помещениях, а их буквально залило водой.

В материалах экспертизы также говорится, что все звенья электропроводки должны быть защищены от короткого замыкания автоматическими выключателями, однако в ТРЦ защита не сработала. Более того, защита по проекту многократно резервируется применением последовательно подключенных автоматов разного номинала. Однако в ТРЦ защита от сверхтоков по какой-то причине не сработала, о чем свидетельствуют те же видеокадры с камер наружного наблюдения. На них видно, что уже после начала пожара светодиодные лампы в потолке четвертого этажа продолжают гореть.

Специалисты считают, что автоматы в цепи освещения могли быть неисправны или не установлены. Один из обвиняемых по делу о пожаре в "Зимней вишне" Игорь Полозиненко, изучив результаты экспертизы, выступил с открытым письмом, в котором заявляет о необходимости привлечь к уголовной ответственности чиновников, утвердивших проект реконструкции здания.

Напомним, 25 марта в ТРЦ "Зимняя вишня" в российском Кемерово произошел крупный пожар. По информации МЧС РФ, он начался на четвертом этаже, где размещены кинотеатр и детские игровые площадки. Погибли по меньшей мере 64 человека, в том числе много детей. Родственники погибших заявляют, что в результате пожара погиб 41 ребенок. Следственный комитет РФ сообщил о «вопиющих нарушениях» противопожарной безопасности. Возбуждено уголовное дело.