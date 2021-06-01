В сети по-разному отреагировали на ролик.

Российское представительство бренда презервативов Vizit к Международному дню защиты детей выпустило клип «День защиты от детей» о плюсах бездетной жизни. Песню написал финалист российского шоу «Голос. 8 сезон» Антон Токарев.

Клип на песню опубликован на YouTube-канале бренда.

«Мне никогда не приходилось платить алименты. Меня не пытался никто отравить ради квартиры в центре. Если дома кого-то я бью ремнем, значит, свидание прошло не зря. Если я ударяюсь мизинцем дома, могу громко крикнуть: «Б***ь», – звучит в песне. – Мы просто предохранялись».

«Можно просто поставить кулер рядом с кроватью, когда наступит старость», – поет он.

Читайте такжеВ России пьяная парочка выпала с балкона: появились новые подробности (видео)По словам директора по цифровым технологиям Vizit Максима Наумова, этой песней Vizit не пропагандирует идеи чайлдфри:

«Мы хотим, чтобы молодые пары были готовы к планированию детей и взвешенно относились к родительству».

Пользователи в сети по-разному восприняли клип: «А ведь можно просто не заниматься гетеросексом, и не будет таких проблем», «Как хорошо, что у яжмам нет времени это смотреть и оставлять гневные комментарии», «В общем ролик миленький. Но уж очень сильный упор на предохранение от детей», «Жаль родители создателей, вдохновителей и участников этого говнопиара не предохранялись».

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Автор: Катерина Шварц