Штрафовать будут минимум на 1 млн рублей.

Госдума РФ приняла закон о штрафах для операторов, которые не установили на своих сетях системы оперативно-розыскных мероприятий (СОРМ).

Как пишет The Moscow Times, размер штрафа будет от 1 миллиона рублей. Закон заработает с 1 января следующего года.

Отмечается, что установка СОРМ обязательна в России с 2018 года. Операторов обязали хранить интернет-трафик, телефонные разговоры и электронные сообщения пользователей, в том числе изображения и видеозаписи от 30 дней до полугода. По требованию ФСБ может получить доступ к этим данным.

Видео дня

В Роскомнадзоре утверждали, что слежка за гражданами РФ якобы нужна для расследования преступлений и расследования терактов. В Минцифры России подчеркивали, что "в вопросе безопасности компромиссов быть не может".

Однако из-за сложности процедуры операторы избегали установки данной системы. Они просто прекращали действующую лицензию и получали новую, что позволяло перенести неприятную обязанность. Чтобы предотвратить сохранность данных абонентов, Госдума повысила пошлину на выдачу лицензий в 133 раза - до 1 миллиона рублей. Документ приняли сразу в первом чтении.

В то же время стоимость установки СОРМ "примерно равна годовой выручке небольшого оператора". Речь идет о сумме от 2 до 7,5 млн рублей в зависимости от предусмотренной скорости передачи данных.

Другие нововведения в России

Как ранее сообщал УНИАН, в России вводят продуктовые карточки. Первый регион уже опробовал систему.

В связи с большими проблемами в экономике РФ российские бизнес-гиганты потребовали ввести в стране шестидневную рабочую неделю.

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