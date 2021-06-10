Претензии вызвало интервью Дудя с Моргенштерном.

В России завели административное дело на известного блогера Юрия Дудя. Оно уже поступило в Зюзинский районный суд Москвы, блогеру вменяют "пропаганду наркотиков" в интернете.

Об этом сообщает "Медиазона" со ссылкой на пресс-службу суда.

Пока неизвестно, когда состоится первое заседание по этому делу.

По информации СМИ, в апреле директор "Лиги безопасного интернета" и член Общественной палаты Екатерина Мизулина пожаловалась в полицию на видео в Youtube-канале Юрия Дудя. Претензии у нее вызвало интервью Дудя с рэпером Моргенштерном. В полиции тогда начали административное расследование, но не уточнили, на кого был составлен протокол.

На сайте суда сообщается, что Моргенштерна 4 июня оштрафовали на 100 тысяч рублей. Его признали виновным в совершении преступления по ч. 1.1. ст. 6.13 КоАП РФ (пропаганда наркотических средств).

Ранее украинский видеоблогер Ивангай обвинил Дудя в том, что тот вырезал из интервью его слова об оккупации Россией части Украины, а также о зверствах НКВД и Голодоморе. И назвал его из-за этого "ссыкло *баное".

После Дудь ответил на обвинения и опубликовал 12-минутное видео, которое было вырезано из итогового интервью с Ивангаем. В нем блогер рассказал о поддержке Революции Достоинства, отметил проблему аннексии Крыма и войны с Россией.

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Автор: Юрий Годован