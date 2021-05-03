18 марта на YouTube-канале "вДудь" вышло двухчасовое интервью EeOneGuy с Дудем / скриншот из видео
Украинский видеоблогер EeOneGuy (настоящее имя Иван Рудской) обвинил известного российского журналиста Юрия Дудя в том, что он вырезал из интервью его слова об оккупации России, а также о зверствах НКВД и Голодоморе.
Об этом он сообщил 2 мая в Twitter.
"Дудь вырезал главный месседж. Моя прабабушка - жертва Голодомора. Дедушка - жертва репрессий НКВД. А теперь Украина имеет войну с Россией", - написал он.
На вопрос подписчика, почему Дудь вырезал эти фрагменты, Рудской ответил: "Ссыкло е…..".
скриншот
скриншот
скриншот из интервью
Кто такой EeOneGuy
- EeOneGuy – 25-летний украинский видеоблогер, автор одноименного YouTube-канала.
- В 2016 году на его канал подписались более 10 млн человек – таким образом Рудской стал первым русскоязычным блогером, достигшим этой отметки.
- Сейчас EeOneGuy подписано более 17 миллионов человек.
- 18 марта на YouTube-канале "вДудь" вышло двухчасовое интервью с Рудским. В нем он говорил о своей карьере, отношениях с бывшей девушкой и почему на долгое время уходил с YouTube.
- Блогер также рассказал, что жил в России и ему дважды предлагали российский паспорт, но он отказывался. Также Рудской уверен, что за ним следили российские правоохранители из-за его высказываний в адрес властей РФ, поэтому блогер решил покинуть РФ.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram