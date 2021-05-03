Украинский видеоблогер EeOneGuy также обвинил Дудя в том, что он вырезал его слова о зверствах НКВД и Голодоморе.

Украинский видеоблогер EeOneGuy (настоящее имя Иван Рудской) обвинил известного российского журналиста Юрия Дудя в том, что он вырезал из интервью его слова об оккупации России, а также о зверствах НКВД и Голодоморе.

Об этом он сообщил 2 мая в Twitter.

"Дудь вырезал главный месседж. Моя прабабушка - жертва Голодомора. Дедушка - жертва репрессий НКВД. А теперь Украина имеет войну с Россией", - написал он.

На вопрос подписчика, почему Дудь вырезал эти фрагменты, Рудской ответил: "Ссыкло е…..".

Кто такой EeOneGuy

EeOneGuy – 25-летний украинский видеоблогер, автор одноименного YouTube-канала.

В 2016 году на его канал подписались более 10 млн человек – таким образом Рудской стал первым русскоязычным блогером, достигшим этой отметки.

Сейчас EeOneGuy подписано более 17 миллионов человек.

18 марта на YouTube-канале "вДудь" вышло двухчасовое интервью с Рудским. В нем он говорил о своей карьере, отношениях с бывшей девушкой и почему на долгое время уходил с YouTube.

Блогер также рассказал, что жил в России и ему дважды предлагали российский паспорт, но он отказывался. Также Рудской уверен, что за ним следили российские правоохранители из-за его высказываний в адрес властей РФ, поэтому блогер решил покинуть РФ.

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Автор: Денис Прядко