Украинский блогер Ивангай ранее обвинил Юрия Дудя в том, что тот вырезал из интервью его слова об оккупации Россией Украины, а также о зверствах НКВД и Голодоморе.

Известный российский журналист Юрий Дудь ответил на обвинения украинского блогера EeOneGuy (Ивангай, настоящее имя - Иван Рудской).

Ранее Ивангай обвинил Дудя в том, что тот вырезал из интервью его слова об оккупации Россией части Украины, а также о зверствах НКВД и Голодоморе. И назвал его из-за этого "ссыкло *баное".

Интервью Дудя с Ивангаем вышло в YouTube еще 18 марта, но Рудской написал твит о вырезанных словах только 2 мая.

В своем Telegram-канале Дудь сказал, что в день публикации интервью блогер написал ему сообщение: "Очень круто, спасибо!". При этом российский журналист допустил, что тогда Рудской не посмотрел выпуск.

По словам Дудя, запись интервью может длиться несколько часов, но при монтаже из него вырезается все неинтересное либо высказанное несвязно.

"Когда мы сейчас общаемся с людьми, наша главная цель - исследовать героя. При этом нам важно не измучить зрителя, поэтому у нас есть монтаж - и из 4, 5, 6, 7, 10 часов записи до зрителя добирается сильно меньше. Как правило, на монтаже выкидывается все неинтересное, иногда – то, что могло бы быть интересным, но высказано настолько несвязно, что это очень сложно и понять, и просто слушать. Волнуешься, путаешься в хронологии и в логических связках, не до конца понимаешь, что хочешь сказать - это нормально, тем более, для человека с минимальным (о чем он сам говорит) опытом публичных выступлений. И так же нормально не брать это в итоговый монтаж", - пишет Дудь.

Также журналист опубликовал 12-минутное видео, которое было вырезано из итогового интервью с Ивангаем. В нем блогер рассказал о поддержке Революции Достоинства, отметил проблему аннексии Крыма и войны с Россией.

Кто такой EeOneGuy

EeOneGuy – 25-летний украинский видеоблогер, автор одноименного YouTube-канала.

В 2016 году на его канал подписались более 10 млн человек – таким образом Рудской стал первым русскоязычным блогером, достигшим этой отметки.

Сейчас на EeOneGuy подписано более 17 миллионов человек.

18 марта на YouTube-канале "вДудь" вышло двухчасовое интервью с Рудским. В нем он говорил о своей карьере, отношениях с бывшей девушкой и почему на долгое время уходил с YouTube.

Блогер также рассказал, что жил в России и ему дважды предлагали российский паспорт, но он отказывался. Также Рудской уверен, что за ним следили российские правоохранители из-за его высказываний в адрес властей РФ, поэтому блогер решил покинуть РФ.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Александр Топчий