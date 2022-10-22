Судя по фото, мобилизованные россияне не особо рады такому "щедрому подарку".

В РФ показали, чем они "снаряжают" мобилизованных граждан. Так, во Владимирской области "мобикам" выдали по палке колбасы и спальные мешки.

Об этом радостно отчитался в своих социальных сетях мэр города Радужный, где и выдавалось "снаряжение".

Как утверждает чиновник, мобилизованные получили "очередной груз с необходимыми вещами". Говоря о том, что именно получили мужчины, он не забыл прорекламировать предприятие, на котором была произведена колбаса.

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Помимо скудного "сухпайка" мобилизованным также выдали спальные мешки и теплую одежду. Судя по виду "мобиков", которым пришлось позировать на камеру с палками колбасы, настолько "щедрого подарка" от РФ они едва ли ожидали.

"Могилизация" в РФ: последние новости

В сентября Путин объявил о так называемой частичной мобилизации. Однако на самом деле РФ призывает не только "запасников". Как установили СМИ, более миллиона граждан РФ стали невыездными из-за мобилизации.

На фоне провалов на фронте спецслужбы РФ готовят теракты против своего населения, в которых потом страна-агрессор попытается обвинить Украину.

"Мобиков" сразу же бросают на поле боя, те гибнут "пачками". 21 октября стало известно, что в Украине ликвидировали российского "мобика" из Бурятии, который "продержался" на войне всего 12 дней. Также в Украине ликвидировали военного РФ, вернувшегося воевать после обмена. Помимо этого успешно "могилизовался" айтишник "Райффайзенбанка России", который воевал всего два дня.

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