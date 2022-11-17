Несмотря на то, что главной версией остается самоубийство, предсмертной записки не нашли.

Во Владивостоке (РФ) при странных обстоятельствах погиб заместитель начальника Тихоокеанского высшего военно-морского училища полковник Вадим Бойко. Местные СМИ сообщают, что он покончил с собой.

Начальника отделения технического обеспечения, который также отвечал за работу с мобилизованными, обнаружили с многочисленными огнестрельными ранениями в его же кабинете.

По данным росСМИ, дежурный услышал 5 выстрелов, прибежал в кабинет Бойко и обнаружил его тело. Предсмертной записки полковник не оставил. На месте его гибели криминалисты нашли пять гильз и четыре пистолета Макарова.

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"Выходит, полковник выстрелил себе в грудь пять раз", - пишет российский канал Baza.

Загадочные смерти в РФ

В РФ в последнее время все чаще случаются странные смерти, в том числе и среди пропагандистов. Недавно в Москве скоропостижно скончался кремлевский пропагандист Дмитрий Литовкин. На момент смерти ему было 50 лет.

Перед этим скоропостижно скончался бывший директор Службы внешней разведки РФ Вячеслав Трубников. На момент смерти ему было 77 лет.

Впоследствии в возрасте 68 лет умер главный редактор "Комсомольской правды" Владимир Сунгоркин. Деталей смерти пропагандиста не сообщают.

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