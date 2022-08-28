Он неоднократно получал награды от правительства РФ и благодарности от российского диктатора.

В Москве скоропостижно скончался еще один кремлевский пропагандист Дмитрий Литовкин. На момент смерти ему было 50 лет.

Об этом сообщает "Говорит Москва".

Литовкин имел звание капитана третьего ранга в запасе. На протяжении последних лет активно занимался пропагандистской деятельностью. Он был журналистом государственного информагентства РФ ТАСС и восхвалял действия российских оккупантов в Украине.

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По данным "Независимой газеты", что Литовкин внезапно заболел, его ввели в искусственную медикаментозную кому. Состояние не удалось стабилизировать. Он умер в Москве.

Литокин был военкором "Известий" и ответственным редактором газеты "Независимое военное обозрение". Его основной деятельностью было освещение тем, связанных с оборонно-промышленным комплексом страны-агрессора РФ и ее армией.

Кроме того, Литовкин сотрудничал с пропагандистскими телеканалами "Звезда" и "Царьград", где комментировал парады военной техники на Красной площади.

Довольно часто Литовкин появлялся в эфире пропагандистских программ в качестве "военного эксперта". За пропагандистскую деятельность Литовкина награждали от правительства РФ. Также он получал благодарности от российского диктатора Путина.

Как сообщал УНИАН, ранее скоропостижно скончался бывший директор Службы внешней разведки РФ Вячеслав Трубников. На момент смерти ему было 77 лет.

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