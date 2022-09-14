На момент смерти ему было 68 лет.

В России продолжается волна загадочных смертей пропагандистов. На этот раз в возрасте 68 лет скончался главный редактор "Комсомольской правды" Владимир Сунгоркин.

Об этом сообщает пропагандистский ТАСС со ссылкой на информированный источник.

"Главный редактор "Комсомольской правды" Владимир Сунгоркин умер в возрасте 68 лет", - говорится в сообщении.

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Деталей смерти пропагандиста не сообщают.

Справка УНИАН. Владимир Сунгоркин - советский и российский журналист, главный редактор газеты "Комсомольская правда", которую называют "любимой газетой Путина". В декабре 2003 года Сунгоркин вошел в пятерку самых влиятельных медиаменеджеров России. Заслуженный журналист РФ.

С начала вооруженной агрессии РФ против Украины Сунгоркин активно поддерживал режим Путина и аннексию Крыма. В мае 2014 года Путин лично наградил Сунгоркина за "правильное" освещение событий в Крыму. В 2016 году ему запретили въезд в Украину.

Пропагандист также оправдывал и поддерживал преступную войну, которую Путин развязал в Украине в феврале 2022 года. За это он попал под санкции ЕС, Канады и других стран.

Как сообщал УНИАН, в РФ в последнее время все чаще случаются странные смерти, в том числе и среди пропагандистов. Недавно в Москве скоропостижно скончался еще один кремлевский пропагандист Дмитрий Литовкин. На момент смерти ему было 50 лет.

Перед этим скоропостижно скончался бывший директор Службы внешней разведки РФ Вячеслав Трубников. На момент смерти ему было 77 лет.

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