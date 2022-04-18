Бывший директор Службы внешней разведки Российской Федерации Вячеслав Трубников умер. На момент смерти ему было 77 лет.
Об этом сообщает российское пропагандистское издание ТАСС.
"Служба внешней разведки РФ с прискорбием сообщает, что 18 апреля 2022 года ушел из жизни Герой России, генерал армии в отставке, ветеран СВР Вячеслав Иванович Трубников. Руководство и коллектив СВР России выражают искренние соболезнования родным и близким Вячеслава Ивановича. Светлая память о нем навсегда сохранится в наших сердцах", - заявил руководитель СВР Сергей Иванов.
При этом российская разведка не назвала причину смерти Трубникова.
Вячеслав Трубников – что известно
Трубников в 1967 окончил Московский государственный институт международных отношений и поступил на службу во внешнюю разведку.
В 1971-1977 был в командировке в Индии, а в 1984-1990 годах - в Бангладеше. В 1990 году возглавил подразделение разведки, в январе 1992 года стал первым заместителем директора СВПР, а с января 1996 года по май 2000 года был директором СВР.
Уже в июне 2000 года занял пост первого заместителя главы МИД России и спецпредставителя президента РФ в странах СНГ. В 2004-2009 годах был чрезвычайным и полномочным послом России в Индии.
Кроме того, Трубникова отметили званием Героем Российской Федерации. Также он был награжден орденами Красной Звезды, "За заслуги перед Отечеством IV степени", орденом Белоруссии "Франциск Скорина" и более чем 20 различными медалями. Помимо этого, отмечен знаками "Заслуженный сотрудник органов внешней разведки Российской Федерации", "Почетный сотрудник госбезопасности" и "За службу в разведке".
Как ранее сообщал УНИАН, в Москве в квартире нашли убитыми 51-летнего бывшего вице-президента "Газпромбанка" Владислава Аваева, его 47-летнюю жену Елену и 13-летнюю дочь Марию.
По предварительной версии полиции, Аваев застрелил супругу и дочь, а потом убил себя. Полицейские пришли к такому выводу, поскольку в руках у экс-вице-президента банка лежало оружие.