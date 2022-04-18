Вячеслав Трубников умер на 78 году жизни.

Бывший директор Службы внешней разведки Российской Федерации Вячеслав Трубников умер. На момент смерти ему было 77 лет.

Об этом сообщает российское пропагандистское издание ТАСС.

"Служба внешней разведки РФ с прискорбием сообщает, что 18 апреля 2022 года ушел из жизни Герой России, генерал армии в отставке, ветеран СВР Вячеслав Иванович Трубников. Руководство и коллектив СВР России выражают искренние соболезнования родным и близким Вячеслава Ивановича. Светлая память о нем навсегда сохранится в наших сердцах", - заявил руководитель СВР Сергей Иванов.

При этом российская разведка не назвала причину смерти Трубникова.

Вячеслав Трубников – что известно

Трубников в 1967 окончил Московский государственный институт международных отношений и поступил на службу во внешнюю разведку.

В 1971-1977 был в командировке в Индии, а в 1984-1990 годах - в Бангладеше. В 1990 году возглавил подразделение разведки, в январе 1992 года стал первым заместителем директора СВПР, а с января 1996 года по май 2000 года был директором СВР.

Уже в июне 2000 года занял пост первого заместителя главы МИД России и спецпредставителя президента РФ в странах СНГ. В 2004-2009 годах был чрезвычайным и полномочным послом России в Индии.

Кроме того, Трубникова отметили званием Героем Российской Федерации. Также он был награжден орденами Красной Звезды, "За заслуги перед Отечеством IV степени", орденом Белоруссии "Франциск Скорина" и более чем 20 различными медалями. Помимо этого, отмечен знаками "Заслуженный сотрудник органов внешней разведки Российской Федерации", "Почетный сотрудник госбезопасности" и "За службу в разведке".

Как ранее сообщал УНИАН, в Москве в квартире нашли убитыми 51-летнего бывшего вице-президента "Газпромбанка" Владислава Аваева, его 47-летнюю жену Елену и 13-летнюю дочь Марию.

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