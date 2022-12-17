Сам военком начал утверждать, что видео с ним было снято два года назад.

Военком Дмитровского округа Москвы Михаил Фотин неожиданно заявил о продлении срока службы мобилизованных до двух лет. Позже он начал оправдываться, мол, видео – монтаж.

Накануне на официальных ресурсах военкома появилось видео, на котором Фотин заявил, что начиная с весны 2023 года в России увеличат срок призыва до двух лет.

"Есть официальная информация от военного комиссара Московской области, что весной будет переходный период — граждане, призванные весной, будут служить полтора года, а призванные осенью 2023-го будут служить два года. Я считаю решение вполне логичным в связи с тем, что наши северные соседи вступают в НАТО", - сказал он.

Затем военком начал оправдываться в ответ на просьбу прокомментировать информацию, мол, это все монтаж.

После в соцсетях удалили видео и новостную заметку о продлении срока службы в России по призыву.

А позже Фотин в комментарии Baza начал утверждать, что видео с ним было снято два года назад. А узнал он о нем якобы только сегодня. При этом по какой причине Фотин говорил про "приостановку" мобилизации в РФ два года назад, не совсем понятно.

Мобилизация в России

В октябре Путин анонсировал завершение частичной мобилизации, объявленной еще в сентябре в ответ на ряд военных поражений на фронте.

Вместе с тем аналитики констатируют, что Кремль ведет скрытую мобилизацию, готовя Путину "мясо" для осуществления своих максималистских целей по Украине.

Параллельно длится вербовка осужденных в ЧВК "Вагнер" Пригожина.

По официальным данным, с сентября мобилизовали около 300 тысяч человек. Но, по мнению Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, Москва готовит до 200 тысяч резервистов для масштабного нападения этой зимой.

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