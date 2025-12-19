Виталий Саенко

Утверждается, что якобы некоторые офицеры поощряют самовольное оставление позиций.

Аналитики заявляют об очередных проблемах в районе Гуляйполя в Запорожской области. Об этом сообщает мониторинговый проект DeepState.

"Из-за саботажа некоторых офицеров 102 отдельной бригады территориальной обороны существует риск потери Гуляйполя - бойцов подговаривают на самовольное оставление позиций, а активистам присылают российские фейки", - говорится в сообщении.

Также обнародована фотография, где украинских бойцов из 102 бригады ТрО сначала было принято за вражеских штурмовиков и наведено на них артиллерию.

"Но благодаря тому, что вовремя удалось проверить принадлежность, то лишь чудом удалось избежать дружественного огня", - утверждается в сообщении.

В то же время, сейчас ситуацию пытаются спасти элитные 1-й отдельный штурмовой полк, 225 ОШП, 33 ОШП, а также батальонная тактическая группа 154 отдельной механизированной бригады и 25 пограничный отряд.

"Но это все не будет иметь смысла, если не будет бригады, которая сможет держать данный участок. Понесенные в конце ноября потери в штурмовых войсках в разы превышают те, если бы подразделения согласовывали отход", - отмечается в сообщении.

В DeepState утверждают, что стало известно о том, что группа офицеров из 102 бригады поощряет самовольное оставление позиций.

"Параллельно с этим, в бригаде не знают обстановку в соседних батальонах, думая что соседи стоят, а они уже за пределами области. Ротные из 102 ОБр ТрО на собственном примере пытаются удержать людей. Известно, что есть и раненые командиры рот на позициях", - добавляется к сообщению.

В то же время, как отмечают в DeepState, активистам подсовывают и распространяют видео российских пропагандистских видео, где, якобы, "бойцы одного подразделения бьют бойцов другого на кривом украинском языке и на всю кричат название своего полка".

"Цирк, но оно создает большую тревогу у семей тех, кто сейчас на переднем крае", - сказано в сообщении.

Ситуация в районе Гуляйполя - важные новости

Как сообщал УНИАН, недавно в DeepState заявили о продвижении российских оккупантов в городе Гуляйполе Запорожской области.

Об остановке наступления россиян в районе Гуляйполя сообщалось еще две недели назад, но в этой местности до сих пор сохраняется угроза охвата города со стороны российских захватчиков.

