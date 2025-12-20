После прихода к власти в январе администрация Трампа отказалась бесплатно передавать Украине вооружение, начав продажу через программу PURL.

В НАТО заявили, что поставки оружия в Украину не сократились, несмотря на изменения в политике США после прихода к власти Дональда Трампа. Об этом сообщил заместитель командующего программой НАТО по безопасности и обучению для Украины (NSATU) генерал-майор Майк Келлер, пишет Reuters.

Отмечается, что после прихода к власти в январе администрация Трампа отказалась бесплатно передавать Украине вооружение, начав продажу через программу PURL, или отправляла в Украину помощь, которая уже ранее была одобрена бывшим президентом Джо Байденом.

На вопрос, произошло ли сокращение поставок военной помощи после того, как Трамп прекратил бесплатное предоставление помощи, Келлер ответил:

"Нет, ничего. Не было никакой паузы... все просто продолжалось, и это не так, что США ждут, пока за это заплатят. Как только объявляется об одном пакете (PURL), начинается поступление оборудования".

По его словам, в 2025 году NSATU предоставила Киеву около 220 тысяч тонн военной помощи, что составляет примерно 9000 грузовиков, 1800 железнодорожных вагонов и 500 самолетов, загруженных оружием, боеприпасами и другими материалами. Ежегодного сравнения не было, поскольку NSATU начала координацию только год назад.

Военная помощь для Украины

Недавно великобритания объявила о предоставлении Украине пакета военной помощи на сумму 600 миллионов фунтов стерлингов (более 680 миллионов евро), куда войдут средства противовоздушной обороны.

