Трамп и компания вроде бы должны быть в курсе этих разведданных.

Отчеты американской разведки свидетельствуют, что президент России Владимир Путин не планирует ограничиваться Донбассом, Херсонщиной и Запорожьем. Ему нужна вся Украина, и не только она. Речь идет о плане по возвращению под сапог Москвы всех территорий бывшего СССР. Об этом пишет Reuters со ссылкой на шесть источников, знакомых с данными американской разведки.

Издание отмечает, что отчеты разведки разительно отличаются от картины, которую рисуют президент США Дональд Трамп и его команда: стремясь к быстрому урегулированию в Украине, они на публику рассказывают, как сильно Путин хочет мира.

По данным одного из собеседников Reuters, самый новый отчет разведки датируется концом сентября, и эти выводы принципиально не изменились с момента полномасштабного вторжения РФ в Украину. Они в значительной степени совпадают с данными европейских разведывательных служб: в Кремле желают получить всю Украину, а также территории других бывших стран советского блока, включая нынешних членов НАТО.

"Разведывательные данные всегда указывали на то, что Путин хочет большего. Европейцы убеждены в этом. Поляки абсолютно убеждены в этом. Страны Балтии считают себя первыми [в очереди на российское вторжение]", - сказал Reuters демократ Майк Квигли, член Комитета по разведке в Палате представителей Конгресса США.

Как отмечает Reuters, пока не совсем понятно, что думают в Белом доме относительно таких планов Путина. Что-то похожее на признание реальности сегодня на пресс-конференции озвучил государственный секретарь США Марко Рубио.

"Я не знаю, хочет ли Путин заключить сделку, или Путин хочет захватить всю страну. Это вещи, о которых он говорил открыто. Мы знаем, чего они хотели достичь изначально, когда началась война. Они не достигли этих целей", - сказал он.

Война в Украине: последние новости

Как писал УНИАН, накануне президент США Дональд Трамп заявил, что ожидает от Украины быстрых шагов в направлении мирного урегулирования войны с Россией. По его мнению, затягивание переговоров со стороны Киева якобы влияет на изменение позиции Москвы.

Между тем председатель фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия заявил, что потенциальное соглашение о прекращении боевых действий с Россией может быть только плохим или очень плохим, или же его не будет вообще. Он отметил, что шансы на любое урегулирование существуют только при активном участии США, которые сейчас больше давят на Украину, чем на РФ.

