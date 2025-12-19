Топ-10 хороших и дешевых игр на зимней распродаже в Steam

Скидки до 95% распространяются на тысячи тайтлов. Среди них есть как классика, так и релизы поновее.

В магазине Steam стартовала крупная зимняя распродажа. Акция продлится больше двух недель и завершится 5 января 2026-го. В это время геймерам доступны тысячи тайтлов по сниженным ценам.

В то же время некоторые игры сбросили в цене настолько, что стоят меньше чашки кофе. Собрали несколько таких игр в список. Все с ценой менее 100 гривен и положительными отзывами.

Assassin's Creed Valhalla — 91 грн. Эпичная история викингов, масштабный открытый мир и куча контента. Фанатам старых Ассасинов, которые давно "похоронили" серию, стоит присмотреться.

Detroit: Become Human — 74 грн. Игра славится своей нелинейностью, где каждое решение, даже самое незначительное, влияет на развитие истории и судьбы героев, предлагая богатую вариативность концовок.

Lego Star Wars: The Skywalker Saga — 64 грн. Ультимативная LEGO-игра, которая одновременно объединяет и переизобретает любимые элементы предыдущих частей.

A Way Out — 79 грн. Необычный кооперативный экшен‑триллер, где весь геймплей заточен под совместное прохождение с другом.

Disco Elysium The Final Cut — 47 грн. Оодна из самых необычных и уникальных RPG, где вы не сражаетесь, а говорите, думаете и спорите с внутренними голосами, попутно решая детективные загадки.

Metro 2033 Redux — 53 грн. Постапокалиптический шутер от первого лица от украинских разработчиков, в котором вы постоянно балансируете между стелсом, боями с мутантами и нехваткой ресурсов.

The Witcher 3: Wild Hunt — 94 грн. Культовая ролевая игра с гигантским открытым миром, глубоким сюжетом и тоннами запоминающихся квестов, которую многие поигравшие до сих пор называют одной из лучших RPG всех времен.

Sleeping Dogs — 56 грн. Атмосферный Гонконг, динамичные рукопашные драки и сюжет про полицейского под прикрытием. Пожалуй, один из самых ярких и самобытных представителей GTA-like жанра.

Alan Wake Franchise — 49 грн. Культовый психологический триллер, где история писателя превращается в настоящий кошмар, полный мистики и напряжения.

Neon Abyss — 80 грн. Хаотичный и яркий 2D roguelite‑шутер с веселой пиксельной эстетикой и кучей оружия, которые делают каждую попытку уникальной.

Все предложения можно посмотреть на странице распродажи в Steam.

Меж тем в Epic Games Store стартовала ежедневная раздача игр – каждый день до 31 декабря пользователям будут предлагать одну игру. Сейчас дарят экшен-рогалик в стиле Diablo.

