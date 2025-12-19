Эти способы быстро и эффективно решат проблему с унитазом.

Есть только одна вещь, которая может быть еще более неприятной, чем забитый унитаз - отсутствие вантуза под рукой, чтобы решить эту проблему. Когда уровень воды в унитазе начинает подниматься, паника нарастает, но есть другие способы устранить засор в туалете.

Издание Southern Living выяснило, как прочистить туалет без вантуза.

Способ 1: Горячая вода

Горячая вода может быть эффективным способом прочистить туалет, поскольку кипяток размягчает все, что застряло в трубах. При этом важно сначала налить теплую воду, а затем горячую, чтобы прочистить засор, иначе из-за резкого перепада температур унитаз может лопнуть.

Возможно, вам придется повторить этот процесс несколько раз, пока засор не будет полностью устранен.

Способ 2: Средство для мытья посуды

Если горячей воды недостаточно, можно попробовать добавить в нее большое количество средства для мытья посуды. Этот способ работает так же, как и первый.

Начните с того, что налейте средство для мытья посуды в унитаз, а затем добавьте горячую воду. Оставьте смесь на 30 минут, а затем спустите воду, чтобы удалить засор. Повторите эти шаги по мере необходимости.

Если у вас заканчивается средство для мытья посуды, но есть кондиционер для белья, то это отличная альтернатива.

Метод 3: Проволочная вешалка

Выпрямите проволочную вешалку, а затем вставьте ее в отверстие унитаза. Поворачивайте вешалку, тыкая в засор, пока не увидите, что вода начала стекать.

Способ 4: Пластиковая бутылка

Поверьте или нет, но иногда те 2-литровые пластиковые бутылки, которые вы выбрасываете в мусор, могут пригодиться, когда нужно устранить засор в туалете. Этот способ работает как импровизированный вантуз, поскольку вы, по сути, создаете давление с помощью воды.

Что нужно сделать

Наполните пустую 2-литровую бутылку теплой водой из-под крана. Закройте отверстие большим пальцем. Поверните отверстие так, чтобы оно входило в слив унитаза, и вставьте его. Сдавите бутылку, чтобы вода поступила в слив и удалила засор.

Метод 5: Пищевая сода и уксус

Пищевая сода и уксус — мощные натуральные чистящие средства, которые можно использовать для различных поверхностей в доме, включая унитаз.

Что нужно сделать:

Убедитесь, что унитаз заполнен водой не менее чем наполовину. Всыпьте одну чашку пищевой соды. Медленно влейте дистиллированный уксус, чтобы вызвать реакцию. Завершите процесс, влив в слив теплую воду, чтобы промыть засор.

