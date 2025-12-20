Важно, что Одесса-Рени - единственная трасса, которая соединяет юг Одесской области с остальной частью Украины.

Российская армия нанесла несколько мощных ударов по мосту в районе населенного пункта Маяки в Одесской области, что привело к перекрытию трассы Одесса-Рени - тысячи людей застряли в масштабных пробках. По словам очевидцев, их планы разрушены, многие просто в отчаянии, потому что не могут добраться до места назначения, особенно не повезло тем, кто имеет билеты на самолеты из Румынии или Молдовы - есть большая вероятность того, что на свои рейсы они просто не успеют.

В частности, как рассказала УНИАН по телефону жительница Одессы Светлана, она должна была вылетать через неделю на Кипр, где находится ее ребенок. Однако, узнав о происходящем, решила поехать раньше.

"Это просто ужас - регулярные автобусные рейсы отменены. У тех, кто согласился ехать, цена выросла до 3000 тыс. грн за билет из Одессы в Молдову. Но Маяки закрыты и, как уехать, никто не сказал. Люди сами узнают, что делать, куда сунуться... Единственный пункт КПП "Могилев-Подольский". Все, кто на машинах, бросились туда, потому что имеют билеты на самолет", - рассказала Светлана.

Она пояснила, что, общаясь с корреспондентом УНИАН (около 22:00 пятницы), едет в микроавтобусе с еще четырьмя пассажирами в Кишинев через Могилев-Подольский. За проезд женщина заплатила 5 тысяч грн.

"Некоторые просят еще больше - 200 долларов с человека. А на автовокзале в Одессе нам предлагали перевезти через Днестр на лодках... Я отказалась, но некоторые люди согласились - толпа стояла, все в отчаянии и согласны платить любые деньги", - рассказала Светлана.

По ее мнению, 20-21 декабря ситуация ухудшится, потому что это - выходные, а ближе к Новому году будет еще сложнее куда-то добраться.

Одессит Сергей Кремин рассказал УНИАН, что по состоянию на 19:00 в пригороде Одессы, в районе Двух столбов, правоохранителями был перекрыт путь в сторону Маяк. По данным мужчины, который пытался выехать из города с женой, проблемы начались с 18 декабря, после того, как на мосту из-за российской атаки погибла мать троих детей. Мужчина сказал:

"Сегодня ударили второй раз и путь перекрыт... Мы очень беспокоимся, потому что у нас билеты на самолет из Молдовы - нас ждут дети, а мы не знаем, как добраться до аэропорта. Может, через Днестр, или Винницкую область... Знаем, что как-то так сейчас, через другие регионы Украины, из Одессы идут фуры".

Также в трудной ситуации оказалась волонтер Центра матери и ребенка им. Руднева Анна Кондракова рассказала, что пытается выехать из Одессы в Кишинев.

"В результате российской атаки в Маяках разбит мост, из-за чего движение из Одессы обычным маршрутом невозможно. Расписание движения автобусов сбито. Живая очередь, многие рейсы отменены. Мы едем Svitavto, имея билеты на 9 утра, едва смогли попасть в следующий автобус на 11 часов. Билеты стоят вместо 900 грн - 2200, на сколько знаю, на сайте указано - 2000 грн. Такси берут 700 долларов", - рассказала женщина в Facebook.

По ее словам, единственный маршрут из Одессы - через Винницкую область, Могилев-Подольский. Водители прогнозировали время в пути 15-17 часов, сейчас говорят о 20 часах. Женщина констатирует, что многие украинцы не успеют на свои рейсы в Кишиневский аэропорт, и она очень нервничает, потому что утром 20 декабря тоже должна вылетать, и везет сестру, которая на костылях.

Как отметил председатель Правления Украинского Хельсинского союза по правам человека Анатолий Бойко, Одесса-Рени - единственная трасса, которая соединяет юг Одесской области с Одессой и остальной частью страны. Он подчеркнул:

"Это единственная трасса, по которой туда можно доставить продукты, лекарства, топливо и тому подобное. Соответственно, люди должны понимать - сколько продлится прекращение грузового движения и когда, прогнозируемо, оно восстановится...".

По его словам, издевательством выглядит рекомендация "учесть информацию при планировании маршрутов грузовых перевозок", потому что других путей на юг нет.

В то же время в соцсетях уже появились предложения по перевозке людей из Маяка в Белгород-Днестровский по воде. В частности, соответствующий пост разместил бывший председатель Белгород-Днестровского райсовета Григорий Мельниченко.

Люди пишут, что место в катере стоит 4 тысяч гривень и сравнивают цены со стоимостью на авиационные билеты.

"Самолет Кишинев - Дюссельдорф 4 тыс. грн", - написал Алексей Новинский.

Что говорят в Одесской ОГА

В свою очередь глава Одесской ОГА Олег Кипер заявил, что продолжаются работы по ликвидации последствий российских ударов по транспортному мосту вблизи населенного пункта Маяки на трассе М15 (Одесса - Рени) и обеспечению альтернативных маршрутов для движения транспорта. По его словам, проведены совещания с руководителями громад и РГА, которые должны предоставить людям необходимую информацию о движении и дополнительных вариантах.

"Подчеркиваю, что любая публичная коммуникация восстановления движения в районе моста может привести к повторным ударам россиян не только по инфраструктуре, но и по людям. Прошу не снимать и не публиковать на видео или фото последствия ударов россиян по инфраструктуре Одесской области, процесс ликвидации разрушений, а также альтернативные маршруты передвижения людей и транспорта. Не стоит помогать россиянам", - отметил чиновник.

Удары РФ по мосту в Маяках

Напомним, 18 декабря армия РФ нанесла удар по гражданскому авто в Одесской области - погибла женщина, трое детей получили ранения. Машина двигалась по мосту. В Одесской ОГА заявили, что движение транспорта на трассе Одесса-Рени временно остановлено в обоих направлениях. Людей просили воздержаться от движения по этому участку дороги.

19 декабря РФ продолжила атаковать мост в населенном пункте Маяки дронами и баллистической ракетой. В ГПСУ заявили, что в результате остановки движения по трассе Одесса-Рени затруднена дорога к ряду пунктов пропуска в Одесской области: "Паланка - Маяки - Удобное", "Рени - Джурджулешты", "Табаки - Мирное", "Виноградовка - Вулканешты", "Староказачье - Тудора", "Новые Трояны - Чадыр Лунга", "Орловка - Исакча", "Долинское", "Железнодорожное", "Лесное", "Августовское", "Малоярославец".

