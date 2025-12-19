Он утверджает, что энергосистема региона всегда была "слабой и недоразвитой", а сейчас она истощена.

Одесская область, по которой регулярно наносит удары российская армия, находится в шаге от постоянного "полублэкаута". Такое заявление сделал эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук.

По его словам, Одесчина остается под постоянными ударами из-за своей стратегической важности.

"Основная причина - это единственный порт, который остался активным, и второй транспортный маршрут для доставки военного оборудования, в первую очередь - оружия. Это является ключевым фактором, почему Одесская область испытывает постоянные удары. Сейчас она оказалась в шаге от постоянного полублэкаута", - сказал Корольчук.

Он утверджает, что энергосистема региона всегда была "слабой и недоразвитой", а сейчас она истощена.

"Сочетание критических повреждений инфраструктуры и военного значения региона делает риск затяжных отключений электроэнергии максимально высоким", - добавил аналитик.

Чрезвычайная ситуация в Одесской области

Ранее глава Одесской ОВА Олег Кипер заявил, что в регионе объявлена чрезвычайная ситуация государственного уровня из-за атак РФ по энергетической инфраструктуре. Об этом

По его словам, основанием для этого стали последствия российской атаки по объектам энергетики в последнее время, которые привели к длительному - более трех суток - нарушению нормальных условий жизнедеятельности более 50 тысяч жителей области.

