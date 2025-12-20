Мужчина купил поддельный iPhone 17 Pro Max и был шокирован тем, что обнаружил

По словам автора, это одна из самых убедительных подделок, которую он когда-либо встречал.

Автор YouTube-канала Phone Repair Guru с 6 млн подписчиков разобрал один из самых реалистичных фейковых Apple iPhone 17 Pro Max, которые сегодня продаются онлайн – и результат оказался одновременно впечатляющим и тревожным.

По словам автора видео, поддельщики вышли на новый уровень, когда речь идет о первом впечатлении: коробка почти не отличалась по цвету, фактуре и дизайну от оригинальной, на ней даже были отпечатаны реальные IMEI и серийник, которые проходили проверку онлайн.

Но тест с лампой черного света сразу выдал подделку: настоящие коробки Apple при проверке светятся, а эта – нет.

Внешне телефон действительно напоминает оригинальный iPhone 17 Pro Max – даже вес и ощущения в руке близки к настоящему.

Разве что при ближайшем рассмотрении одна из задних камер выглядит подозрительно, а сверху едва видна царапинка.

После нагрева и снятия заднего стекла (оно, кстати, было настоящим стеклом и треснуло при разборке) внутри обнаружилось:

отсутствие магнитов MagSafe и катушки беспроводной зарядки – обычная экономия на ключевых компонентах.

аккумулятор емкостью 5300 мАч – больше, чем у оригинального iPhone 17 Pro Max, но на деле совершенно неэффективная.

Внутренности были перепроектированы: большая часть компонентов смещена вверх, есть даже слот для SD-карты – вещи, которых нет в оригинале.

Экран ожидаемо оказался LCD-панелью с большущими рамками, а не OLED, как у оригинальной модели. "Островок" Dynamic Island выглядел приемлемо, но при включении айфона иллюзия быстро развеялась – интерфейс работал на Android, замаскированным под iOS, с тормозами и "сырыми" анимациями.

Тестирование показало: внутри стоит бюджетный процессор MediaTek 6765 в паре с 6 ГБайт ОЗУ – уровень бюджетных андроидов. В играх, например в Genshin Impact, смартфон ужасно тормозит.

Камера работала, но почти не справлялась с реальными задачами: цвета блеклые, автофокус плавает, а видео выглядит крайне низкого качества. Фронтальная камера выдает эффект VHS-видео, далекий от стандартов iPhone.

В целом, по словам блогера, это одна из самых убедительных подделок, которую он когда-либо встречал – визуально и по упаковке она способна обмануть неподготовленного покупателя.

Но под капотом – это дешевый Android с ужасной производительностью, плохой камерой и сомнительной надежностью. Фейковые iPhone вроде этого обычно стоят в районе 100 долларов и существуют только ради выманивания денег у покупателей. Несмотря на это, спрос на них остается большим.

