Этот сезон пробудит страсть к реализации самых значимых целей.

Этой зимой люди, родившиеся в три определенных месяца, ощутят особую магию. Зима всегда была временем чудес, но для этих людей она станет иной - временем возвращения к себе и концентрации на собственных желаниях, а не только на том, чтобы радовать других, пишет журнал Parade.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Периоды действия этих влияний начинаются с конца 2025 года и продолжаются до января 2026-го, когда Солнце, Венера, Марс и Меркурий проходят через знак Козерога. Амбиции, упорство и трудолюбие будут править зимой, побуждая нас исполнять обещания и доводить начатое до конца. Для людей этих месяцев рождения этот сезон пробудит страсть к реализации самых значимых целей, создавая энергию, способную поддерживать их на протяжении всей зимы.

Январь

Для рожденных в январе наступает период глубоких перемен. Осознанные Козероги, стремящиеся к высоким целям, и Водолеи, готовые выйти за рамки привычного, почувствуют мощный импульс к самопознанию. Зима откроет перед ними новые возможности и поможет лучше понять собственную ценность. Любовь и поддержка единомышленников появятся благодаря их внутреннему магнитизму. С ясным видением своих желаний они смогут планировать шаги к их осуществлению. Главный урок сезона - научиться отпускать то, что больше не служит, открывая путь новым начинаниям и вдохновляющим возможностям.

Апрель

Для рожденных в апреле эта зима принесет долгожданную жажду жизни. Сильная астрологическая активность в сфере общественных связей позволяет производить нужное впечатление: вас воспринимают как надежного, ответственного и заслуживающего доверия человека. Возможны карьерные успехи, повышение ответственности и укрепление репутации. Независимо от того, ищете ли вы свой высший путь как Овен или следуете долгосрочным целям как прагматичный Телец, упорный труд начнет давать плоды. Этот зимний период позволит сосредоточиться на самом важном, развивая уверенность в своих силах и решимость добиваться того, что принесет долгосрочную пользу.

Июль

Те, у кого месяц рождения в июле, могут ожидать значимые события этой зимы. Эмоциональные Раки, стремящиеся к общению и созданию крепких сообществ, и Львы, смело идущие к своим целям, почувствуют обновленную надежду. Активность астрологических влияний затрагивает сферу отношений, выявляя, кто действительно рядом. Качество связей превалирует над количеством, что укрепляет близкие отношения. Те, кто больше не резонирует с вами, словно исчезают, освобождая пространство для настоящей поддержки и глубокой гармонии с окружающими. Ожидайте, что близкие подарят моменты настоящих чудес и личностного роста.

