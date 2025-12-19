Сливочное масло люди привыкли добавлять в свои блюда, не задумываясь о последствиях.

Если здоровье сердца для вас в приоритете, то вы уже, вероятно, знаете, что с солью надо быть осторожным. Но есть еще один распространенный продукт, который может негативно повлиять на кровяное давление при чрезмерном употреблении, пишет Parade.

Речь идет о сливочном масле, которое многие люди привыкли добавлять в свои блюда не задумываясь о последствиях.

Доктор медицинских наук, кардиолог Сэм Сетарех говорит, что основная причина негативного влияния масла на кровяное давление в частности и сердечно-сосудистую систему в целом заключается в содержании в нем насыщенных жиров.

"Насыщенные жирные кислоты связаны с повышением кровяного давления, особенно при потреблении в больших количествах", - говорит он, ссылаясь при этом на исследование, опубликованное на страницах National Library of Medicine.

По словам врача, питание с высоким содержанием жиров приводит к накоплению жира в клетках, а это уменьшает количество доступного оксида азота и активирует воспалительные сигнальные пути, что затем поднимает сосудистый тонус и повышает кровяное давление.

Сетарех отметил, что влияние насыщенных жиров на кровяное давление существенно отличается от влияния ненасыщенных жиров. В качестве доказательства он привёл научное исследование, также вышедшее на National Library of Medicine и показавшее, что замена продуктов с насыщенными жирами на продукты с ненасыщенными жирами фактически снижает кровяное давление.

"Масло не вызывает немедленного повышения артериального давления, однако высокое потребление насыщенных жиров со временем способствует артериальной жёсткости, сосудистой дисфункции и повышенному риску сердечно-сосудистых заболеваний", - говорит Сетарех.

По его словам, еще больший вред наносит употребление соленого масла:

"Соленое масло добавляет натрий к пище, которая уже богата насыщенными жирами, создавая двойной механизм повышения кровяного давления".

Он подчеркнул, что для людей с гипертонией или чувствительностью к соли даже потребление умеренного количества соли может повысить кровяное давление.

"Поскольку Американский колледж кардиологии и Американская ассоциация сердца рекомендуют ограничить потребление натрия до 1,5-2,0 граммов в день для контроля кровяного давления, соленое масло может существенно увеличить ежедневную нагрузку натрием в сочетании с натрием из обработанных пищевых продуктов и блюд ресторанов", - говорит он.

Чем заменить сливочное масло

Сетарех говорит, что нет четкой рекомендации относительно того, сколько сливочного масла можно потреблять.

"Индивидуальные реакции на насыщенные жиры различаются в зависимости от возраста, веса, генетики, потребления соли и общего режима питания. Практической рекомендацией является ограничение общего количества насыщенных жиров до менее чем 6% от суточной калорийности и использование сливочного масла изредка, а не как основного жира для приготовления пищи", - отметил он.

Что можно использовать вместо сливочного масла, чтобы поддерживать работу сердца?

"Растительные масла являются лучшей альтернативой для тех, кого беспокоит кровяное давление", - говорит Сетарех и добавляет, что речь идет об оливковом масле первого отжима, рапсовом и соевом.

По его словам, они содержат много ненасыщенных жиров, которые лучше для здоровья сердца, чем насыщенные жиры в сливочном масле.

"Замена даже 15 граммов [примерно одной столовой ложки] сливочного масла растительными маслами улучшает липидный профиль и снижает общий риск смертности. Для приготовления пищи хорошо подходят оливковое масло и масло авокадо. Для выпечки - йогурт или фруктовые пюре", - пояснил он.

Ранее УНИАН рассказывал, помогает ли имбирь при высоком давлении. Отмечалось, что этот продукт содержит несколько биоактивных соединений, главным образом гингеролы и шогаолы, которые помогают положительно влиять на здоровье сердца, в том числе и кровяное давление.

