Обе страны видят в США своего главного соперника.

Китайско-российское сотрудничество не только углубляются, но и перешло к активным агрессивным действиям. Свежий пример инцидента привел в колонке для The Wall Street Journal авторитетный политолог, эксперт по вопросам обороны Центра стратегических и международных исследований Сет Джонс. Он напомнил, что 9 декабря китайские и российские бомбардировщики, а также другие самолеты пролетели вблизи Японии и Южной Кореи. Это вынудило США и Японию поднять по тревоге истребители и бомбардировщики.

Как пояснил политолог, и Китай, и РФ видят в США главного врага и "стремятся расширить свою власть за счет США и их союзников".

"Си Цзиньпин и Владимир Путин являются глубокими ревизионистами и хотят восстановить некое подобие исторических китайской и российской империй. Они неоднократно отмечали, что их партнерство "не имеет границ", и встретились лично более 40 раз", - напомнил он.

Политолог привел ряд других примеров, которые иллюстрируют активизацию китайско-российского сотрудничества.

По его мнению, торговля оружием является одной из многих областей активизации сотрудничества. Политолог напомнил, что с момента полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года Китай увеличил экспорт в Россию "товаров высокой приоритетности". Речь идет о наборе из 50 товаров двойного назначения, включая компьютерные чипы, станки, радары и датчики, которые необходимы России для ведения войны.

"В то время как Россия не имеет возможности производить многие из этих товаров в достаточных количествах, огромный производственный сектор Китая может производить некоторые из них в больших масштабах", - написал он.

Кроме того, китайский экспорт помог России утроить производство баллистических ракет "Искандер-М" с 2023 по 2024 год. Россия использовала их для ударов по украинским городам. По данным автора, в 2024 году на Китай приходилось 70 процентов импорта Россией перхлората аммония, необходимого компонента топлива для баллистических ракет. Китай также поставлял России корпуса дронов, литиевые батареи и оптоволоконные кабели. Он назвал это важнейшими компонентами оптоволоконных дронов.

"Китай извлекает выгоду из этого сотрудничества. Россия, вероятно, помогла в разработке китайской атомной подводной лодки нового поколения Type 096 с баллистическими ракетами, предоставив ей передовую силовую установку. Утечка документов указывает на то, что Россия согласилась продать Китаю оборудование, которое может быть использовано при вторжении на Тайвань, такое как легкие амфибийные транспортные средства, самоходные противотанковые орудия, воздушно-десантные бронетранспортеры и специальные парашютные системы для сброса тяжелых грузов с большой высоты", - написал он.

Китай и Россия также увеличили масштаб и частоту учений и учебных миссий. Автор напомнил, что в период с 2017 по 2024 год они провели около 100 совместных военных учений на расширяющейся территории, включающей Азию, Европу, Ближний Восток, Арктику и Африку. Они также провели многочисленные учебные миссии, в том числе восемь совместных полетов бомбардировщиков в период с 2019 по 2024 год. В июле 2024 года Китай и Россия провели совместное патрулирование у побережья Аляски, в котором участвовали дальнемагистральные бомбардировщики Xi’an H-6 и Ту-95 "Медведь" соответственно. Обе страны провели военно-морские учения с боевой стрельбой в Южно-Китайском море и часто проводили совместные полеты и плавания вблизи Тайваня, Японии и Южной Кореи.

Пекин и Москва также углубляют сотрудничество в области оборонной промышленности. Они подписали соглашения, касающиеся передачи технологий в области космической и противоракетной обороны, и расширили сотрудничество между своими системами спутниковой навигации BeiDou и Glonass.

"В будущем Россия может помочь Китаю в разработке наземных и космических систем предупреждения о ракетном нападении, которые повысят эффективность существующих систем противоракетной обороны Китая и ускорят разработку новых", - спрогнозировал политолог.

За пределами военной сферы страны укрепили экономические и технологические связи. Объем торговли между Китаем и Россией достиг примерно 245 миллиардов долларов в 2024 году по сравнению с 190 миллиардами долларов в 2022 году. Китай является главным торговым партнером России с 2014 года. Кроме того, Китай зависит от России в плане поставок нефти и газа, которые в настоящее время составляют около 75% импорта Китая.

"Между двумя странами, как и между всеми друзьями, существуют разногласия. Китайские лидеры выразили обеспокоенность по поводу потепления военных отношений России с Северной Кореей, что, вероятно, приведет к укреплению ракетного потенциала Пхеньяна. Пекин не желает помогать Пхеньяну в его ядерной программе, в то время как Россия активно поддерживает эту программу", - написал автор.

Как писал УНИАН, аналитики также отмечали вовлечение Китая в гибридную войну, которую Россия уже ведет в Европе. Речь идет о кибер-составляющей - хакерских атаках и дезинформационных кампаниях.

Кроме того, война России в Украине продемонстрировала общую мировую зависимость от китайского дешевого производства. В частности, Китай производит до 80 процентов компонентов для дронов, которые широко используются в войне.

