Составлен гороскоп на 20 декабря по картам Таро для всех знаков Зодиака. Стоит прислушиваться к мнению окружающих. Также благоприятный день для встречи с друзьями.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Овен - Карта "Колесница"

Суббота принесет движение и потребность быстро реагировать. День подходит для решительных шагов и отстаивания своей позиции. Главное - не распылять энергию. Четкая цель поможет вам прийти к результату. У вас все получится.

Телец - Карта "Девятка Пентаклей"

День дает ощущение внутреннего комфорта. Вы можете позволить себе немного больше, чем обычно. Удачное время, чтобы оценить собственные достижения. Не забывайте, что вы молодец. Сейчас спокойствие и уверенность - ваши главные союзники.

Близнецы - Карта "Восьмерка Жезлов"

В этот день события будут развиваться очень быстро. Возможны новости или сообщения, которые вызовут эмоции. Они могут стать как положительные, так и отрицательные. День будет требовать гибкости от вас. Не откладывайте дела на потом.

Рак - Карта "Четверка Кубков"

Может появиться ощущение усталости. Не забывайте, что вам нужна пауза. День лучше провести без лишней суеты. Иногда спокойствие - это тоже прогресс. Уделите время себе и семье.

Лев - Карта "Солнце"

День обещает яркие эмоции и уверенность в себе. Вы можете быть в центре внимания или получить приятное подтверждение своих усилий. День способствует открытости и радости. Позвольте себе сиять. В отношениях проявите щедрость.

Дева - Карта "Восьмерка Пентаклей"

Дела будут требовать сосредоточенности. Этот день Девам подходит для завершения задач, которые долгое время были нерешенными. То, что кажется рутинным, принесет пользу. Можете попросить о помощи у любимого человека. Совместное времяпровождение укрепит ваши отношения.

Весы - Карта "Справедливость"

День о взвешенных решениях. Возможно, придется сделать выбор или поставить точку в ситуации. Однако уже во второй половине дня будет ясность. Действуйте в соответствии со своими принципами. Сейчас не время слушать критику.

Скорпион - Карта "Королева Мечей"

Скорпионам стоит держать под контролем собственные эмоции. День подходит для серьезных разговоров и анализа. Говорите прямо, но с осторожностью. Ваша выдержка поможет избежать лишних драм. А еще уделите время своим делам.

Стрелец - Карта "Туз Пентаклей"

Возможность, связанная с финансами, появиться неожиданно. Суббота будет способствовать практическим начинаниям. Даже небольшой шанс стоит рассмотреть внимательно. В отношениях будет ощущаться гармония. Ваша вторая половинка порадует своими успехами.

Козерог - Карта "Четверка Мечей"

День советует замедлиться и восстановить силы. Не стоит перегружать себя. Вашего ресурса будет мало. Поэтому спокойная суббота поможет лучше подготовиться к следующим шагам. Контролируйте также высказывания. Есть риск сказать лишнее.

Водолей - Карта "Семерка Кубков"

У Водолеев появится много идей. Однако важно не потеряться в иллюзиях. День потребует трезвого взгляда. Обращайте внимание на подсказки со стороны. Кто-то может дать полезный совет.

Рыбы - Карта "Звезда"

День принесет вам поддержку. Даже если что-то было сложно, появится свет впереди. Суббота способствует внутреннему успокоению и вере в лучшее. Также стоит встретиться с друзьями. Они поднимут вам настроение.

