Эти ошибки большинство женщин совершают ежедневно, что влияет на состояние волос.

Звездный стилист Крис Макмиллан, наиболее известный тем, что создал прическу для Рэйчел - героини Дженнифер Энистон в сериале "Друзья", рассказал о 5 повседневных привычках, которые могут "уничтожить" ваши волосы, пишет Mirror.

Макмиллан отметил, что речь идет не о драматических ошибках, а о мелких и привычных действиях, которые большинство из нас выполняет, не задумываясь. Однако постепенно они могут повлиять на состояние волос.

Издание добавляет, что другие парикмахеры соглашаются с мнением Криса и подтверждают, что эти повторяющиеся ежедневные действия могут незаметно накапливать повреждения и приводить, в частности, к алопеции от натяжения волос.

Видео дня

Поэтому, к 5 вредным привычкам в уходе за волосами Макмиллан отнес:

1. Использование неправильной щетки для волос

Выбор щетки, подходящей для вашего типа волос, является более важным, чем вы можете себе представить. Все потому, что текстура волос бывает разной и для каждого типа нужна своя щетка.

Эксперт предупредил, что использование неподходящей щетки может превратить простое расчесывание в повреждение волос.

2. Недостаточное или же чрезмерное мытье головы

Парикмахер подчеркивает важность выбрать правильный график мытья волос, поскольку как чрезмерное, так и недостаточное мытье может быть вредным.

"Если вы чрезмерно моете волосы, вы пересушиваете их и кожу головы, тогда как недостаточное мытье приводит к накоплению грязи, загрязнений и остатков косметических средств на коже головы", - пояснил он.

3 Не пренебрегайте здоровьем кожи головы

Уход за кожей головы часто пренебрегают, но Крис подчеркивает его важность:

"Наши волосы растут из кожи головы. Здоровая кожа головы - здоровые волосы".

Из-за этого, по словам стилиста, волосы, которые растут, уже с самого начала являются поврежденными. Макмиллан объяснил, что многие люди сосредотачиваются исключительно на длине волос, игнорируя такие проблемы, как накопление загрязнений, раздражение или нездоровое состояние кожи головы.

4 Ежедневная укладка с помощью термических инструментов без защиты

"Поскольку мы используем термические инструменты чаще, чем когда-либо, защита в любой форме чрезвычайно важна", - пояснил парикмахер.

Он сравнил это со стиркой шелковой блузки в хлорке, чтобы продемонстрировать, насколько разрушительным может быть воздействие тепла без надлежащей защиты. Этот пример прекрасно иллюстрирует, почему защита от тепла является жизненно важной для предотвращения повреждений.

5. Недостаточное использование продуктов

Некоторые люди избегают средств для волос, опасаясь, что они сделают волосы тяжелыми или жирными. Однако Перкар поделился, что это ошибочное представление.

"При правильном использовании продукт является вашим другом. Продукты добавляют блеска и защищают от высоких температур", - рассказал Макмиллан.

Если вы допускаете такие ошибки, то, по словам парикмахера, хорошая новость заключается в том, что повреждения не являются необратимыми. Благодаря небольшим, но постоянным изменениям ваши волосы могут начать выглядеть и ощущаться здоровее уже через несколько недель.

Макмиллан советует мягко очищать волосы, избегать грубого расчесывания узлов в волосах, а также периодически, но не ежедневно использовать термическую укладку.

Если волосы на вид сухие, тогда стоит уменьшить использование горячих инструментов и дать время волосам на восстановление. При жирной коже головы или зуде, парикмахер советует скорректировать режим мытья волос, чтобы предотвратить накопление загрязнений.

Если волосы стали ломкими, а также выглядят тоньше, чем раньше, лучше обратиться к специалисту, чтобы установить причину проблемы. Их своевременное выявление поможет исправить, казалось бы, безобидные повседневные привычки, которые наносят волосам долгосрочный вред и тогда это сложнее исправить.

Советы по прическе и цвету волос

Ранее УНИАН сообщал, что эксперты поделились, какие устаревшие прически из 80-х и 90-х сейчас уже не актуальны и женщинам 60-70 лет стоит от них отказаться.

Также мы писали, что сейчас в тренде цвета, которые не только скрывают седину в волосах, но и создают естественное сияние кожи и благодаря которым женщина выглядит свежее. Эксперты посоветовали, какие оттенки стоит для этого выбирать.

Вас также могут заинтересовать новости: