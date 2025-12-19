Аналитики отмечают, что следует учитывать, как летит баллистическая ракета "Орешник".

Заявление Минска о размещении баллистической ракеты средней дальности "Орешник" в Беларуси вызвало в украинских СМИ волнение, поскольку заявлялось, что до Киева ей лететь всего 1 минуту 41 секунду, пишет Defense Express.

Аналитики издания отмечают, что это полный бред. Они объясняют, что эта цифра получена путем разделения расстояния до городов на заявленную скорость "Орешника" в 12 300 км/ч. Однако нет понимания, как на самом деле летит баллистическая ракета.

Издание объясняет, что "Орешник" - это баллистическая ракета, которая движется по крутой баллистической траектории, а не по прямой. К тому же, ее максимальная скорость достигается лишь на очень короткий момент. Аналитики объясняют, что после долгого разгона она вообще движется по инерции.

"То есть делить дальность между точкой старта и падения на максимальную скорость - в корне ошибочно", - говорится в материале.

К тому же, по словам аналитиков, фактически как раз все эти перечисленные города, включая Киев и большую часть Украины вообще находятся вне пределов поражения "Орешника".

Объясняет издание это тем, что у данной баллистической ракеты средней дальности, как и у других аналогичных, есть не только максимальная дальность, но и минимальная дальность полета.

Издание отмечает, что минимальная дальность полета "Орешника" - 700 км, тогда как максимальная - 5500 км. Именно поэтому по Киеву "Орешник" с территории Беларуси вообще попасть не может, поскольку от самой отдаленной точки этой страны до украинской столицы расстояние составляет 660 км.

Российский "Орешник" в Беларуси

Ранее УНИАН сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский отметил, что Украина предупреждала партнеров из США и Европы о том, что Россия будет размещать "Орешник" в Беларуси. Также, по словам Зеленского, Украина просила западных партнеров ввести санкции против кампаний, которые продают компоненты к этому ракетному комплексу. Зеленский отметил, что "Орешник" угрожает многим странам Европы, включая Польшу и Германию.

Также мы писали, что руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХI", член координационного совета Общественной лиги "Украина-НАТО" Павел Лакийчук поделился, что теоретически обезвредить "Орешник" могут зенитно-ракетные комплексы Patriot и SAMP/T, которые перехватывают баллистику. Однако он отметил, что все будет зависеть от типа и количества оружия, которое выпустит враг. Лакийчук признал, что защититься от атак баллистикой очень сложно. Он добавил, что в Европе способности защититься от "Орешника" не намного лучше, чем в Украине.

