Без рекордного удешевления овощей стоимость блюд на Сочельник была бы значительно выше.

Цены на овощи в Украине в этом году значительно уменьшились по сравнению с прошлым годом. В частности, ингредиенты классического "борщевого набора" подешевели минимум на 50%.

Об этом сообщают аналитики Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ).

Килограмм картофеля в Украине сейчас стоит в среднем 14,7 гривни, что соответствует ценам 2023 года и существенно меньше, чем в прошлом году - 32,1 гривни (-54%).

Видео дня

Репчатый лук, который продают по 7,4 грн/кг, значительно дешевле, чем в предыдущие годы - 14,1 грн/кг в 2023 году и 17,7 грн/кг в 2024 году (-58%).

Морковь за год подешевела на 63% - с 29,7 до 11 грн/кг. Свекла потеряла в цене 51% - с 19,7 до 9,7 грн/кг. Стоимость капусты опустилась больше всего, на 73% - с 35,3 до 9,5 грн/кг.

Интересно, что даже огурцы, которые традиционно считают более летним овощем, тоже подешевели на 23% за год - со 115 до 102,2 грн/кг. Только помидоры не поддержали общую тенденцию, и подорожали на 9% - со 115 до 124 грн/кг.

Поэтому Украина в этом году получила хороший урожай овощей, и сейчас их запасов в хранилищах еще достаточно, говорят в УКАБ. Однако эксперты прогнозируют, что ценовой тренд на удешевление уже преодолен и стоимость овощей в дальнейшем может расти.

Цены на продукты в Украине

12 классических блюд на Сочельник, которые по традиции являются постными, в этом году обойдутся украинцам в 1374 грн, что фактически соответствует прошлогодним ценам в 1365 грн за праздничный ужин.

В то же время президент Украинской плодоовощной ассоциации Тарас Баштанник спрогнозировал, что цены на овощи борщевого набора могут держаться на низком уровне и в январе месяце, и уже после этого начнут расти.

Вас также могут заинтересовать новости: