Энергетики предупреждают об ограничении электроснабжения.

В субботу, 20 декабря, в большинстве регионов Украины будут поочередно отключать свет. Причиной ограничений являются последствия российских ракетно-дронных атак на энергообъекты, сообщает "Укрэнерго".

Компания в очередной раз не указывает, когда именно потребители будут сидеть без света в субботу. После последствий массированного обстрела в начале декабря, графики почасовых отключений преимущественно применяются в течение всех суток.

Отмечается, что промышленность в субботу должна будет ограничить потребление электроэнергии до определенного лимита, поскольку в выходной день будут действовать графики ограничения мощности и для промышленных потребителей.

В компании также не указали и об ожидаемом объеме отключений. Эксперты ожидают, что до конца зимы в большинстве регионов Украины будут отключать 2-4 очереди потребителей.

Там также предупредили, что ситуация в энергосистеме может измениться, и призвали украинцев экономно потреблять электроэнергию, когда она появляется по графику.

Как писал УНИАН, Россия продолжает систематический энерготеррор Украины. 19 декабря враг серьезно повредил электростанции, системы передачи и распределения электроэнергии в шести областях Украины. В Одессе по состоянию на утро без света оставалось более 73 тысяч потребителей.

В ночь на 18 декабря российские войска атаковали энергетические объекты пяти областей, оставив 180 тысяч потребителей без света.

Главный научный сотрудник Национального института стратегических исследований Геннадий Рябцев сообщил, что графики отключений электроэнергии для потребителей в Украине будут применяться объемом в 3-4 очереди, что составляет 12-16 часов в сутки.

