Украина усвоила урок о том, что замороженные линии мало что значат без их соблюдения.

После месяцев усилий без прогресса теперь на переговорах об окончании войны в Украине речь больше не идет об абстрактных рамках. Речь идет о конкретных компромиссах.

Такое мнение в колонке для The Washingtonpost Post выразил бывший министр и иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. "Наконец-то появляется ясность, но пока не время для эйфории. Хотя указывается, что нерешенными остаются только территориальные вопросы, но красные линии Украины не найти на картах. Горькая история научила, что важно не то, где проведены линии прекращения огня, а то, что произойдет после этого", - написал дипломат.

Гарантии безопасности для Украины

Он рассуждает, что если США действительно готовы предложить Украине юридически обязывающие гарантии безопасности, тогда президент Владимир Зеленский одержал значительную победу.

"Это то, к чему Киев стремился с 1991 года, когда получил независимость от Москвы, и то, что его западные партнеры постоянно отказывались предоставлять", - отметил он.

Кулеба констатировал, что Украина уже давно утратила веру в различные политические гарантии безопасности, которые ей предлагались, поскольку большинство из них Запад не выполнил.

"Теперь, похоже, у Киева наконец-то появился шанс проверить, будут ли юридически обязательные гарантии соблюдаться более надежно", - считает дипломат.

Что изменилось в позиции Украины

Украинский президент Владимир Зеленский тоже изменил свою позицию и теперь сигнализирует о готовности рассмотреть болезненные компромиссы, которые в начале полномасштабной войны были бы политически и стратегически немыслимы, включая предложения, затрагивающие самый чувствительный из всех вопросов: территорию.

Однако центральный вопрос этих переговоров заключается не просто в том, может ли Украина уступить Донбасс.

"Вопрос в том, что будет дальше. Что помешает России превратить "прекращение огня" в средство завершения дела?", - задался вопросом экс-министр и добавил, что это не просто теоретический вопрос. Украина извлекла несколько суровых уроков в 2015 году, которые сделали ее осторожной.

Кулеба напомнил, что второе Минское соглашение об окончании войны на Донбассе предусматривало прекращение огня 15 февраля, но на самом деле там война продолжалась и российские войска продолжали наступать на Дебальцево.

Только после падения города и отступления ВСУ 18 февраля прекращение огня действительно вступило в силу:

"На практике прекращение огня послужило дипломатическим прикрытием для РФ, чтобы захватить то, что она хотела, прежде чем линия фронта застынет".

Хуже того, несмотря на все это, Германия и Франция вместо того чтобы объявить о провале переговоров, сильно давили на Украину, требуя от нее выполнения своей части соглашения.

"Украина справедливо опасается повторения этой динамики. Если ВСУ уйдут из определенных районов, что физически помешает РФ занять освободившуюся территорию под любым предлогом?", - задался вопросом Кулеба.

Он считает, что даже если США и Европа угрожают последствиями за такие нарушения, все понимают мрачную асимметрию: санкции могут быть возобновлены, поставки оружия могут быть ускорены, дипломатическая изоляция может усилиться, и могут быть опубликованы заявления с осуждением.

"Но ни одна западная армия не станет штурмовать город на Донбассе, чтобы вытеснить российские войска постфактум", - констатировал дипломат.

Долгосрочное прекращение огня зависит от двух вопросов

Во-первых, примет ли Россия соглашение, в котором многие из ее требований удовлетворяются лишь номинально - на бумаге, частично или условно?

"Возможно, если ее загонят в угол", - допустил бывший министр.

При этом, как отметил Кулеба, прекращение огня, которое снижает непосредственные издержки РФ, сохраняя при этом возможность эскалации в будущем, для российского диктатора Владимира Путина это не уступка, а его стратегия.

Во-вторых, как будет обеспечиваться соблюдение соглашения таким образом, чтобы активно блокировать действия, а не просто наказывать за них постфактум?

"Если ответ будет только "мы ответим", то от Украины требуют обменять территорию на обещания - и поверить, что РФ не будет проверять эти обещания на прочность. У Украины больше нет доверия", - констатировал Кулеба.

Экс-министр отметил, что перемирие, которое просто переводит поле боя в более медленный и грязный режим - с продолжающимися российскими провокациями, ползучей аннексией, актами саботажа и попытками политической дестабилизации - вовсе не является значимым перемирием.

"То, что мы наблюдаем - это действительно первая серьезная попытка после полномасштабного вторжения достичь перемирия. Перемирие не означает конец войны. Эта война закончится только тогда, когда Путин признает, что Украина потеряна для России... До тех пор любая пауза - это всего лишь пауза", - отметил Кулеба.

Тем не менее, как утверждает Кулеба, украинцы должны сохранять оптимизм, избегая эйфории на последнем этапе.

"В подобных переговорах можно пройти почти весь путь и все равно остановиться на заключительном этапе. Потому что именно на заключительном этапе концентрируется риск и рушатся иллюзии", - предупредил дипломат.

Мирные переговоры по Украине

Ранее президент Украины Владимир Зеленский ответил, когда США передадут РФ согласованный мирный план. Он отметил, что проект мирного плана, который уже обсудили с американцами, "очень практичный", однако некоторые ключевые вопросы, например, о судьбе оккупированных украинских земель, остаются нерешенными.

