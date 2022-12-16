Состояние Сытого якобы не представляет угрозы для жизни, он контужен.

В Центральноафриканской Республике подорван "человек Пригожина", руководитель "Русского дома" в Баги Дмитрий Сытый.

Сытый открыл анонимную посылку со взрывчаткой – в результате он получил тяжелые ранения и был госпитализирован, пишет российский пропагандистский ресурс "Коммерсант". В РИА Новости добавили, что состояние Сытого не представляет угрозы для жизни, он якобы контужен.

Подрыв Сытого прокомментировал сам главарь "вагнеровцев" Евгений Пригожин. По его словам, Сытый уже получал ранее записку с призывом "русским убираться из Африки".

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Пригожин утверждает, что неизвестные угрожали отрезать голову сыну Сытого, "русские не уберутся с африканского континента и не распахнут двери для французов".

СМИ связывают Сытого с золотодобычей "вагнеровцев" в Африке. По данным российских изданий, Сытый является учредителем горнодобывающей компании Lobaye Invest. Эта компания занимается добычей золота и драгоценных камней в Африке в интересах Евгения Пригожина.

"Вагнеровцы" в Африке – что известно

"Вагнеровцы" появились в Африке в 2017 году, когда РФ вмешалась в конфликт и стала на сторону тогдашнего президента Судана Омара Хасана аль-Башира. Взамен Путин, по данным СМИ, получил доступ к месторождениям золота.

В 2018 году появилась информация об отправке российских боевиков "Вагнера" в Судан и Центральноафриканскую республику якобы для тренировок местных солдат.

The New York Times подтверждает данные, что на самом деле Россия занимается в Африке разграблением ресурсов, например золота. И прямое участие в этом берут "вагнеровцы". По мнению журналистов, это позволит РФ еще какое-то время продержаться на золотовалютных резервах под санкциями.

Вместе с тем Пригожин занимается в Африке вербовкой местных мужчин на войну против Украины.

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