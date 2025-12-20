Стало известно, покинул ли кто-то из девушек шоу.

В новом выпуске романтического реалити-шоу 14-го сезона "Холостяк" главный герой проекта, украинский актер Тарас Цымбалюк познакомил девушек со своими родителями и нарушил правила шоу.

"Важный этап - познакомить девушек с родителями", - отметил Тарас в начале выпуска.

По его словам, он всю жизнь хотел, чтобы его семья была похожа ту, которую построили его родители. И он восхищается тем, еак отец относится к матери сквозь года.

Видео дня

"Мама принцесса у нас, мы ее все любим и уважаем", - добавил Тарас.

Тарас Цымбалюк "Холостяк" 2025 - 10 выпуск

Первой с родителями Тараса знакомилась Ира Пономаренко. Ее ждало свидание на огороде, где Тарас проводит время со своими родителями, когда у них бывает.

Она расплакалась во время встречи с мамой Тараса. Ирочка очень расчувствовалась из-за нахлынувших воспоминаний о своей семье, часть которой остается в оккупированном Донецке.

"Моя семья далеко, и я скучаю по ним. Хотела ли я, чтобы вы увидели мои слезы, - нет. Я очень сильно сдерживалась, извините…", - сказала девушка.

Второй с семьей Тараса знакомилась Надежда Головчук. Для нее Тарас перед встречей с близкими приготовил визит в его школу и игру в волейбол.

Третьей с семьей знакомилась Анастасия Половинкина. Ее же изначально ждала встреча с отцом Тараса, который провел ей целую экскурсию по значимым местам на родине "холостяка".

В итоге традиционной церемонии роз не состоялось. Цымбалюк решил нарушить правила, поговорить с каждой девушкой по отдельности. И каждой после этого вручил розу. Никто не покинул шоу в этом выпуске.

Напомним, как заявлял Тарас Цымбалюк, на проекте он ищет настоящую любовь.

Вас также могут заинтересовать новости: