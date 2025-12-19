Лидеры ЕС смогли договориться о помощи Украине только после предоставления исключений трем странам.

Решение Европейского Союза предоставить Украине кредит на 90 миллиардов евро, которое в Берлине назвали "недвусмысленным сигналом Москве", продемонстрировало разногласия внутри ЕС и рост сопротивления дальнейшей поддержке Киева.

Газета Financial Times пишет, что решение Евросоюза предоставить Украине финансовую помощь в размере 90 миллиардов евро стало "недвусмысленным сигналом Москве". Так его охарактеризовал канцлер Германии Фридрих Мерц.

Речь идет о кредите, который планируют привлечь через совместные заимствования ЕС. Этот заем должен обеспечить Украине финансовую стабильность на ближайшие два года и позволит разблокировать новый пакет помощи от Международного валютного фонда. Средства пойдут на поддержку обороноспособности Украины, закупку вооружения за рубежом и, что самое важное, позволит расширить собственное внутреннее производство оружия.

Это решение демонстрирует готовность Европы и в дальнейшем поддерживать Украину в борьбе против российской агрессии. Отсутствие договоренности о финансировании стало бы серьезным свидетельством слабости ЕС в момент, когда от него ожидают решительности.

Однако сам процесс принятия решения выглядел далеким от "недвусмысленности". После более 16 часов переговоров и недель дискуссий относительно формы поддержки европейские лидеры отказались от плана использовать замороженные активы российского центрального банка для привлечения так называемого "репарационного кредита". Эту схему признали слишком противоречивой и сложной. Против нее выступила Бельгия, где сосредоточено большинство активов, из-за юридических рисков в случае возможных действий со стороны Москвы по возврату средств.

Эта схема также была сорвана из-за вялой поддержки со стороны Италии и Франции и нежелания меньших стран видеть, как Бельгия испытывает давление со стороны Германии, которая была главным сторонником этой схемы. Такой результат стал ударом для Мерца, который активно продвигал идею "репарационного кредита" и ранее выступал против совместных заимствований ЕС. Однако ему пришлось согласиться именно на этот вариант.

Это также стало досадным решением и для президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая месяцами прилагала усилия, чтобы реализовать механизм использования замороженных активов, утверждая, что альтернативы нет. Однако альтернатива появилась в последний момент.

Мерц и фон дер Ляйен будут утверждать, что новая схема займов сохраняет контроль ЕС над российскими активами. Теперь они заморожены на постоянной основе, а не продлеваются каждые шесть месяцев. При этом возврат кредита Украиной должен состояться только после выплаты Россией ей репараций.

В то же время именно эти замороженные активы давали ЕС реальный рычаг влияния на Москву в момент, когда переговоры об окончании войны в Украине вступили в критическую фазу. Когда пришло время их практического использования, Евросоюз отступил.

Европейские лидеры смогли договориться о новых совместных заимствованиях для помощи Украине только после того, как Венгрия, Словакия и Чехия получили исключения, что показало о росте скептически настроенных групп стран к помощи Киеву. Это может подбодрить Москву, даже несмотря на то, что европейская солидарность с Украиной в других сферах остается значительной.

Общий долг планируют привлекать за счет бюджетного резерва ЕС, что фактически продолжает предыдущие схемы совместного финансирования помощи Украине. Новаторство подхода в том, что к заимствованиям приобщается не весь Евросоюз, а группа государств, готовых действовать вместе.

19 декабря стало известно, что Европейский Союз принял решение о финансировании Украины на 90 миллиардов евро на 2026 и 2027 годы. Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что самое позднее Украина получит деньги во второй половине января.

Сообщалось, что правительства европейских стран не смогли достичь соглашения о передаче замороженных российских активов Украине. Таким образом странам пришлось согласовать экстренный резервный план, основанный на общем долге ЕС.

Издание Politico писало, что европейские государства спорили о том, кто должен оплатить счет и, вероятно, этот вопрос еще не решен.

