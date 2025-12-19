В Одесской области на дорогах массовые пробки. Люди сообщают, что не могут попасть в Одессу.

Российская оккупационная армия продолжает атаковать мосты в Одесской области. В частности, по мосту в населенном пункте Маяки ночью и днем россияне направили около 15 "Шахедов". А также нанесли удар баллистической ракетой с кассетной боевой частью.

Об этом заявил эксперт по системам радиоэлектронной борьбы и связи Сергей "Флеш" Бескрестнов.

По его данным, ночью по мосту в Маяках прилетело 10 "Шахедов", еще до пяти единиц - днем 19 декабря.

"Днем по мосту ударила баллистика. На видео вы видите, что заряд был кассетный. Зачем? Кассета не повредит мост, кассета убьет мирных людей вокруг моста в очереди", - написал эксперт.

Он также обнародовал соответствующее видео, на котором зафиксирована атака на мост.

Ситуация на дорогах

Удары по мосту значительно усложнили передвижение по региону. В соцсетях люди пишут, что не могут попасть в Одессу, потому что в районе, в частности, Староказачьего огромные пробки. Пройти пешком они тоже не могут, потому что "после обстрела все разрушено".

"На свой риск предлагают бежать через мост, но могут не пропустить, поэтому рассматривают объезд через Каменец-Подольский со стоянием 3-4 суток. Еще предлагают вариант переплыть через Днестр, за что просят до 10 000 грн с человека, собирая группы", - пишет один из местных ТГ-каналов.

Впоследствии вице-премьер-министр по восстановлению Украины - министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба отметил, что после атаки на мост в районе Маяков власть сосредоточена на обеспечении альтернативных маршрутов для транспорта юга Украины.

По его словам, прорабатываются пути движения для пассажирских перевозок, грузового транспорта и транзитных потоков, которые обеспечивают сообщение региона с пунктами пропуска на границе и дунайским направлением. Перенаправление осуществляется "с учетом ситуации с безопасностью и пропускной способности дорожной сети". Параллельно, добавил он, продолжается координация с Республикой Молдова. Прорабатываются транзитные маршруты и альтернативные пути сообщения, чтобы обеспечить работу логистики юга Украины.

Ситуация на границе

В ГПСУ заявили, что в результате российской атаки по объекту инфраструктуры вблизи Маяков приостановлено движение по трассе Одесса-Рени. Это усложнило дорогу к ряду пунктов пропуска в Одесской области: "Паланка - Маяки - Удобное", "Рени - Джурджулешты", "Табаки - Мирное", "Виноградовка - Вулканешты", "Староказачье - Тудора""Новые Трояны - Чадыр Лунга", "Орловка - Исакча", "Долинское", "Железнодорожное", "Лесное", "Августовское", "Малоярославец".

Людей, которые направляются на въезд в Украину в направлении Одессы информируют об ограничении и перенаправляют на альтернативные маршруты. Отмечается, что взаимодействие с пограничной полицией Республики Молдова усилено.

Людям рекомендуем выбирать пункты пропуска в Винницкой области, а также "Мамалыга" и "Сокиряны" в Черновицкой области. В пункте пропуска "Могилев-Подольский" на границе с Молдовой в Винницкой области уже наблюдается увеличение движения транспорта, в то же время пропуск обеспечивается с усиленными нарядами.

Задержки посылок

"Укрпочта" заявила, что из-за обстрелов в Одесской области возможны задержки посылок. В то же время пенсии и другие выплаты доставляются своевременно.

"Отметим, что отделения Укрпочты в Одесской области работают в штатном режиме. Прием посылок осуществляется без изменений. Сроки доставки и выдача грузов будут зависеть от фактического времени прибытия автомобилей Укрпочты", - говорится в сообщении.

Аналогичное заявление сделала "Новая почта". В частности, говорится, что из-за временных сложностей с транспортировкой в западной части Одесской области возможны задержки доставки.

"Команда Новой почты делает все возможное, чтобы доставить посылки как можно быстрее. Точное время доставки сообщим в течение дня", - пояснили в компании.

Напомним, что эксперт по системам радиоэлектронной борьбы и связи Сергей "Флеш" Бескрестнов заявил, что последние удары по Одесской области свидетельствуют: РФ пытается разорвать транспортные коммуникации между юго-западной частью региона и остальной Украиной. По его словам, только 14 декабря враг атаковал железнодорожно-автомобильный мост в поселке Затока почти 40 "Шахедами", из которых около двух десятков попали в цель.

Вчера, 18 декабря, РФ начала атаковать мост в Маяках, пытаясь, как считает эксперт, отрезать от транспортных коммуникаций всю западную часть Одесской области. Это, говорит он, выход к логистике на Дунае.

