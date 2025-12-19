В компании SpaceX не знают, что произошло, и предупреждают, что вскоре спутник упадет на землю.

Компания SpaceX потеряла контроль над одним из своих спутников сети Starlink после того, как тот потерпел неисправность на орбите. Как пишет Independent со ссылкой на заявление компании, в среду один из ее интернет-спутников потерпел аномалию и распался на несколько кусков.

Основная часть спутника сейчас болтается на орбите и, как считают в компании, упадет на Землю в ближайшие недели.

"Аномалия привела к утечке топлива из двигателя, быстрому уменьшению большой полуоси примерно на 4 км и выходу небольшого количества отслеживаемых объектов с низкой относительной скоростью. Спутник в основном неповрежден, вращается и через несколько недель войдет в атмосферу Земли, где полностью сгорит", - говорится в заявлении SpaceX.

Видео дня

В компании заверили, что обломки спутника не представляют угрозы для Международной космической станции, но SpaceX все равно держит в курсе NASA и Космические силы США.

Как отмечает Independent, в целом компания Илона Маска отправила на орбиту уже более 10 000 таких спутников, но только около 8 600 из них до сих пор работают.

На днях SpaceX сообщила, что один из этих спутников едва не столкнулся со спутником китайской компании-конкурента: два космических аппарата разошлись на расстоянии около 200 метров друг от друга, что является мизерным расстоянием для космических масштабов.

По словам экспертов, по мере заполнения низкой околоземной орбиты спутниками космических интернет-провайдеров риски столкновений в космосе будут значительно возрастать.

"Большинство рисков работы в космосе связано с отсутствием координации между операторами спутников - это нужно изменить", - сказал Майкл Николс, вице-президент SpaceX по инженерии Starlink.

Проблема здесь не в потере спутников во время столкновения, а в том, что в результате столкновения образуется огромное количество обломков, что создаст значительную угрозу для остальных спутников. При худшем сценарии орбита может стать непригодной для использования из-за ее засорения большим количеством обломков.

Новости космоса

Как писал УНИАН, космический телескоп Джеймса Уэбба обнаружил экзопланету PSR J2322-2650b, массой близкую к Юпитеру, которая вращается вплотную к нейтронной звезде-пульсару и имеет деформированную, "лимоноподобную" форму. Но больше всего удивила ученых ее уникальная атмосфера, состоящая преимущественно из гелия и углерода без привычных для планет соединений вроде воды или метана.

Также мы рассказывали, что повторный анализ данных миссии NASA "Кассини" показал, что под ледяной оболочкой Титана, крупнейшего спутника Сатурна, вероятно, нет глобального океана жидкой воды, который ранее считали перспективным для жизни. Зато там существует холодная, густая масса льда с ледяными тоннелями и полостями талой воды ближе к скалистому ядру.

Вас также могут заинтересовать новости: