Путин заявил, что "никаких новых спецопераций не будет, если к России будут относиться с уважением".

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что попытки блокады Калининградской области Европой "приведут к невиданной до этого момента эскалации конфликта". Его слова цитируют росСМИ.

В ходе совмещенной прямой линии и пресс-конференции глава Кремля отметил, что надеется на то, что блокады Калининградской области не случится.

"Если нам будут создавать угрозы подобного рода, эти угрозы мы будем уничтожать. И все должны это понимать и отдавать себе в этом отчет - что действия подобного рода приведут к невиданной до этого момента эскалации конфликта и выведут его на совершенно другой уровень и расширят вплоть до крупномасштабного вооруженного конфликта", - сказал Путин.

Кремлевский диктатор заверил, что "никаких новых спецопераций не будет, если к России будут относиться с уважением и не будут надувать". Несмотря на свое громкое заявление, он добавил, что Москва не собирается нападать на Европу.

Кроме того, Путин сделал циничное заявление об "атаках по российской гражданской инфраструктуре". По его словам, российские войска якобы регулярно отвечают именно на такие атаки.

"Ответ с нашей стороны будет всегда. Такие действия достойны самого острого осуждения", - подчеркнул он.

Путин заявил о "готовности к переговорам" - что известно

Ранее российский диктатор Владимир Путин заявил, что Москва якобы хочет завершить войну в Украине "мирными средствами" на основе тех принципов, которые он изложил в июне прошлого года в Министерстве иностранных дел РФ. По его словам, Россия не видит готовность Украины к миру.

Кроме того, Путин заявил о том, что на встрече с президентом США Дональдом Трампом на Аляске он "практически согласился" с его предложениями. Кремлевский диктатор добавил, что РФ согласна на переговоры и завершение войны в Украине.

