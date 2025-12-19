Президент подчеркнул, что это представляет угрозу многим европейским странам, включая Польшу и Германию.

Украина просила западных партнеров применить санкции против кампаний, которые продают компоненты к российскому ракетному комплексу "Орешник", но этого до сих пор не произошло.

Об этом сказал президент Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с польским коллегой Каролем Навроцким. "Завершается перемещение "Орешника" на территорию Беларуси. Мы понимаем где будет размещен. Мы информацию передаем нашим партнерам. Думаю, что партнеры сами могут оценить эту угрозу и понять как им на это реагировать", - подчеркнул он.

По словам Зеленского, Украина предупреждала своих европейских и американских партнеров о том, что Россия будет размещать "Орешник" в Беларуси.

"Мы показывали дистанцию на которую будет действовать "Орешник". Это угроза многим европейским странам, включая Польшу, Германию", - сказал глава государства.

Он подчеркнул, что "Орешник" дронами сбить невозможно на сегодня, но Украина знает как с ним бороться:

"Мы просили, чтобы наши партнеры применили санкции против кампаний, которые есть, как на европейском континенте, так и на других континентах, которые продают компоненты через третьи страны, которые подходят к "Орешнику". Без этих компонентов Россия развивать производство "Орешника" просто не может. Я не вижу введения этих санкций пока что. Так что Россия будет продолжать производить "Орешник"".

При этом президент добавил, что в настоящее время Россия не может производить таких ракет много.

"Если партнеры наши - США и другие проводят много дипломатических усилий по окончанию войны, то могут ли наши партнеры так же давить на Россию, чтобы она не размещала ближе к Европе, к границам с Польшей "Орешник". Надо этим заниматься, в противном случае сложно понять, почему РФ атакует американские системы ПВО на территории Украины, а в это время партнеры не делают выводы относительно угроз на территории Беларуси, которыми управлять будет РФ", - подчеркнул Зеленский.

Попутно он напомнил, что в первую ночь полномасштабного вторжения ракеты по Украине летели именно из Беларуси.

В свою очередь президент Польши Кароль Навроцкий отметил, что его страна находится в состоянии гибридной войны с Россией и Беларусью много лет. По его словам, происходит давление на польскую границу с Беларусью, уничтожение польской инфраструктуры, дроновые атаки.

Он добавил, что Польша изучает опыт Украины по защите от дронов.

Российский "Орешник" в Беларуси

Как сообщал УНИАН, в России объявили о развертывании в Беларуси ракет "Орешник". Руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХI" Павел Лакийчук пояснил, что теоретически обезвредить "Орешник" могут зенитно-ракетные комплексы Patriot и SAMP/T, которые перехватывают баллистику.

Относительно способности Европы защититься от "Орешника", он отметил, что ситуация не очень отличается от Украины. Однако не стоит забывать о факторе неожиданности, ведь в Европе "вообще не ожидают нападения" РФ.

