В Йемене в автосалон уже завезли автомобили Lada Niva, Vesta и Granta.

Главный российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" начал вывозить из РФ свои нераспроданные автомобили Lada на Ближний Восток. Об этом сообщает The Moscow Times.

В декабре появились сразу два новых дилера в новом регионе. Один уже открылся в столице Йемена - Сане (по состоянию на сегодня контролируется хуситами). Второй готовят к запуску в Тегеране - столице Исламской Республики Иран.

Как сообщается, в автосалон в Йемене уже завезли автомобили Niva, Vesta и Granta. Первая партия составила около 50 авто.

Продажу сопровождает агрессивная реклама с лозунгами вроде: "Российский автомобиль Lada - при такой мощности гарантия не нужна". При этом официальную гарантию все же дают - на три года.

Стратегия для иранского рынка несколько осторожнее. В Тегеране открывают шоурум с моделью Vesta, первая партия составляет всего несколько десятков машин. Полноценно стартовать продажи должны в начале следующего года.

Известно также, что продукцию компании "АвтоВАЗ" начали продавать в Объединенных Арабских Эмиратах. Причем в компании хотели представить весь модельный ряд: Niva Travel, Granta, Vesta, Largus и Aura.

Проблемы "АвтоВАЗа" - что известно

Выход на ближневосточные рынки совпал с серьезными трудностями автопроизводителя.

По итогам этого года "АвтоВАЗ" рассчитывает выпустить в Тольятти 274 тыс. авто - на 40% меньше первоначального плана. В следующем году, согласно прогнозу, выпуск может снизиться еще на 3,3%, до 265 тыс. машин.

Из-за снижения зарплат работники компании начали массово увольняться. Сообщалось, что многие из работников начали искать новую работу еще летом (сам "АвтоВАЗ" пытался опровергнуть информацию о массовых увольнениях).

Трудности компании связывают, прежде всего, со слабыми продажами. Известно, что январь-август реализация машин Lada сократилась почти на 25%, составив 211,3 тысячи единиц.

