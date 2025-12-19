Президент Украины считает эту поддержку сигналом для российского диктатора Путина.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что утверждение поддержки от Норвегии на следующий год укрепит способности Украины противодействовать российской агрессии.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в сети X.

"Сегодня парламент Норвегии утвердил помощь Украине в размере 8,2 млрд долларов на 2026 год. Спасибо за это премьер-министру Йонасу Гару Стере, парламенту и всей Норвегии", - подчеркнул Зеленский.

Также президент завил, что в Украине благодарны Норвегии за ее долгосрочную военную и гуманитарную поддержку, которая "является свидетельством настоящего лидерства, преданности и стратегической надежности".

"Такие взносы укрепляют способность Украины противостоять российской агрессии и дают четкий сигнал режиму Путина: Украина и в дальнейшем будет получать поддержку от своих союзников, сможет остановить Россию и восстановить длительный мир", - подчеркнул Зеленский.

Кроме того, по его убеждению, каждое проявление подобной поддержки ослабляет российские намерения "навязать Европе страх и растерянность".

Как сообщал УНИАН, ранее в Норвегии заявляли о готовности сохранить поддержку Украины в следующем году на уровне 2025 года. Отмечалось также, что в парламенте страны существует широкая поддержка украинского направления.

Кроме того, осенью Норвегия выделила около 150 миллионов долларов для закупки газа для Украины зимой.

