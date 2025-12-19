При этом единственным исключением в Британии остается кейс российского олигарха Романа Абрамовича.

Лондон не будет в одностороннем порядке использовать замороженные активы РФ в Британии для помощи Киеву после провала аналогичной инициативы на саммите ЕС. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на правительственные источники.

Основной причиной отказа стали юридические опасения банков - финансисты боятся исков со стороны Москвы и отсутствия государственных гарантий на случай ответных мер РФ.

"Британское правительство исключило собственную попытку использовать около 8 миллиардов фунтов стерлингов замороженных российских активов, находящихся в британских банках, для оказания помощи Украине после того, как провалилась аналогичная инициатива в ЕС", - пишет издание.

Видео дня

В частности, британские чиновники сообщили, что Лондон не будет в одностороннем порядке использовать активы РФ для помощи Киеву, поскольку планировал делать это только в тесном сотрудничестве с Австралией, Канадой и ЕС. По словам представителя правительства, Британия "не будет двигаться вперед по этому вопросу без международных партнеров", но продолжит тесно сотрудничать с G7 и ЕС по вопросам финансирования Украины.

Отмечается, что вместо этого Великобритания сосредоточится на альтернативных вариантах финансирования и перераспределении существующих кредитных гарантий Всемирного банка на 2026 год.

При этом единственным исключением в Британии остается кейс российского олигарха Романа Абрамовича - правительство по-прежнему намерено передать Украине 2,5 млрд фунтов, полученных от продажи футбольного клуба "Челси".

Замороженные активы РФ

Как писало издание, Financial Times Решение Европейского Союза предоставить Украине кредит на 90 миллиардов евро, которое в Берлине назвали "недвусмысленным сигналом Москве", продемонстрировало разногласия внутри ЕС и рост сопротивления дальнейшей поддержке Киева.

Вас также могут заинтересовать новости: