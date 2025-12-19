Лидерами по трудоустройству являются Днепропетровская, Львовская, Киевская области и Киев.

В 2026 году 56% работодателей планируют увеличение зарплат для работников. Размер повышения составит в среднем 10-20%.

Об этом сообщила директор Государственной службы занятости Юлия Жовтяк.

"Зарплата остается одним из ключевых инструментов конкуренции работодателей за рабочую силу в условиях устойчивого кадрового дефицита. Если в прошлом году повышение зарплаты на 2025 год планировали 35% работодателей, то фактически повысили ее 45%. В 2026 году планируют увеличение зарплат 56% работодателей в среднем на 10-20%", - отметила она.

По данным опроса 61 тысячи предприятий, 67% из них продолжали наем персонала в 2025 году. Лидерами по трудоустройству стали Днепропетровская, Львовская, Киевская области и Киев. Среди отраслей-лидеров - перерабатывающая промышленность, торговля, здравоохранение, образование и сельское хозяйство.

Также Жовтяк отметила, что работодатели все активнее рассматривают трудоустройство ветеранов, внутренне перемещенных лиц, людей с инвалидностью, работников старше 60 лет и молодежи без опыта.

"Могу сказать, что в прошлом году, когда мы финализировали опрос, мы видели, что 60-65% предпринимателей планировали трудоустраивать внутренне перемещенных людей, участников боевых действий или людей с инвалидностью. В этом году эти показатели в среднем выше 90%", - рассказала директор службы занятости.

Зарплаты в Украине - последние новости

В октябре 2025 года средняя заработная плата работников в Украине составила 26 913 грн, что на 1,1% больше относительно сентября этого года, сообщила Государственная служба статистики.

Отмечается, что самая высокая средняя зарплата была зафиксирована в Киеве - 40 738 грн. На втором месте по уровню зарплаты оказалась Луганская область - 30 675 грн. Третью позицию заняла Днепропетровская область - 27 892 грн.

За последние четыре года в Украине во многих сферах существенно вырос уровень зарплат. Среди топ-вакансий с высоким приростом преобладают рабочие специальности, потому что рынок все больше нуждается в квалифицированных мастерах и технических специалистах.

