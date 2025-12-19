К примеру, чрезмерное публичное проявление чувств может быть признаком неуверенности в привязанности.

Эксперты перечислили пять способов, которыми вы сами саботируете радость в ваших долгосрочных отношениях, пишет YourTango.

Вы хвастаетесь тем, что никогда не ссоритесь. Рассказывая людям, что вы не ссоритесь друг с другом, вы можете чувствовать себя лучше в отношениях, но это также говорит о том, что вы недостаточно уверены в способности ваших отношений развиваться на основе конфликтов. Исследования показали, что люди, избегающие конфликтов, вынуждены подавлять свои потребности, что приводит к созданию отношений, не учитывающих истинные желания каждого из партнеров.

Вы неразлучны. Автономия признана фундаментальной психологической потребностью всех людей, а не просто приятным бонусом. Когда люди продолжают развивать свои уникальные интересы и хобби, они сохраняют сильное чувство собственного "я" и предотвращают зависимость или потерю идентичности в отношениях. Исследования показывают, что пары, которые поддерживают свои личные интересы и социальные связи вне отношений, как правило, имеют более крепкие связи, чем те, кто этого не делает.

Видео дня

Вы говорите только о своих детях. Доктор Лори Пун, медиатор по вопросам супружеских отношений, утверждает, что чрезмерное внимание к детям снижает романтику в отношениях. В конечном итоге, ваша связь становится полностью зависимой от детей. Исследования Института Готтмана показывают, что отношения сталкиваются со значительными трудностями, когда в семье появляются дети: 66% пар отмечают снижение удовлетворенности отношениями в течение первых трех лет после рождения ребенка. Пары часто сосредотачиваются больше на координации задач и обязанностей, чем на романтических отношениях, позволяя глубоким разговорам и спонтанным моментам близости исчезнуть.

Вы постоянно выступаете в роли свахи для своих одиноких друзей. Постоянное сватовство не только выглядит высокомерно, но и может указывать на то, что вы пытаетесь жить чужой жизнью, наблюдая за её личной жизнью. Исследования показывают, что жизнь через других становится проблематичной, когда она начинает лишать вас счастья или удовлетворения в вашей собственной жизни. Когда вы постоянно читаете или наблюдаете за тем, как другие живут вашей мечтой, вместо того чтобы достигать её самостоятельно, вы рискуете пренебречь собственными желаниями, чрезмерно погружаясь в чужую жизнь.

Вы чрезмерно проявляете нежности на публике. По словам доктора Пун, чрезмерные проявления нежности на публике могут быть компенсацией недостатков в ваших отношениях. Химия необходима, но только вербальное общение и эмоциональная связь углубят ваши отношения за пределы того момента, когда вы публично поддадитесь похоти. Чрезмерное публичное проявление чувств может быть признаком неуверенности в привязанности и служить компенсацией скрытых страхов в отношениях.

Напомним, ранее психолог рассказал, почему люди остаются в несчастливых отношениях.

Вас также могут заинтересовать новости: